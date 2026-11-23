Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg ist in Dänemark wegen Hausfriedensbruchs verurteilt worden. Ein Gericht in Kopenhagen brummte ihr eine Geldstrafe von umgerechnet rund 240 Euro auf.

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Das Urteil bezieht sich auf zwei unterschiedliche Protestaktionen in der dänischen Hauptstadt.

Besetzung an der Universität Kopenhagen

Der erste Vorfall ereignete sich bereits im September 2024. Gemeinsam mit fünf weiteren Aktivisten hatte Thunberg damals Räume der Universität Kopenhagen besetzt. Mit der propalästinensischen Aktion wollte die Gruppe erreichen, dass die dänische Hochschule ihre Zusammenarbeit mit israelischen Universitäten beendet. Die Polizei nahm Thunberg daraufhin vorübergehend fest.

Die zweite Verurteilung betrifft einen Protest beim Logistik- und Reedereikonzern Maersk im Mai 2025. Laut Gerichtsurteil war Thunberg zusammen mit anderen Aktivisten und bewaffnet mit Reinigungsutensilien in Firmenräume in Kopenhagen eingedrungen. Mit der symbolischen Putzaktion protestierten sie gegen den Transport von Waffen sowie fossilen Brennstoffen durch den Konzern.

Climate activists, including Greta Thunberg (C), at the COP31 UNFCCC Climate Conference on November 13, 2026 in Antalya, Turkey. © Getty Images

Von der Klima-Ikone zur Gaza-Aktivistin

Für die 23-Jährige ist es nicht der erste Konflikt mit der Justiz: Thunberg wurde bei Demonstrationen bereits mehrfach festgenommen und zu Geldstrafen verurteilt. Weltweit bekannt geworden war sie einst als Schülerin mit ihrem einsamen "Schulstreik fürs Klima" vor dem schwedischen Reichstag, aus dem die internationale Bewegung "Fridays for Future" hervorging. Seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 nutzt sie ihre enorme Reichweite in den sozialen Medien jedoch verstärkt, um auf die Lage der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen aufmerksam zu machen.