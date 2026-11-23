Keine Hymne, keine Flagge, keine staatlichen Symbole: Die EU-Kommission zieht die Daumenschrauben gegen Russland weiter an.

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Für russische Athleten und Teams könnte es bei Wettkämpfen in der Europäischen Union bald deutlich komplizierter werden.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat heute das inzwischen 22. Sanktionspaket gegen Russland vorgestellt – und nimmt dabei Russland im Sport ins Visier.

"Keine Plattform für Propaganda"

Russische Mannschaften und Einzelsportler sollen bei Turnieren auf EU-Gebiet künftig nicht mehr unter russischer Flagge oder mit anderen offiziellen Hoheitszeichen antreten dürfen.

Sportveranstaltungen dürften "keine Plattform für Propagandaaktivitäten" sein, betonte die Kommissions-Präsidentin.

Hintergrund ist ein zunehmendes Dilemma für europäische Gastgeberländer: Während einige internationale Sportverbände ihre Sperren zuletzt wieder gelockert hatten, drohten mehrere EU-Staaten bereits im Alleingang mit Einreiseverboten oder Boykotten.

Investment Protection Agreement signed between the EU and Indonesia in Brussels BRUSSELS, BELGIUM - NOVEMBER 21 : European Commission President Ursula von der Leyen speaks to the press ahead of the signing of Comprehensive Economic Partnership Agreement CEPA and the Investment Protection Agreement between the EU and Indonesia in Brussels, Belgium on November 21, 2026. Dursun Aydemir / Anadolu Brussels Belgium. Editorial use only. Please get in touch for any other usage. PUBLICATIONxNOTxINxTURxUSAxCANxUKxJPNxITAxFRAxAUSxESPxBELxKORxRSAxHKGxNZL Copyright: x2026xAnadoluxDursunxAydemirx © IMAGO/Anadolu Agency

Was sich für Sportler und Verbände ändern soll

Sollte der Plan beschlossen werden, greifen in der gesamten EU neue Regeln: Offizielle russische Team-Auftritte, Nationalflaggen und Hymnen sind bei Wettkämpfen in der EU tabu. Russische Sportler dürfen nur noch als strikt neutrale Athleten teilnehmen – ohne nationale Abzeichen auf dem Trikot und ohne staatliche Begleitung. EU-Staaten erhalten eine klare rechtliche Handhabe, um Visumanträge von Sportlern und Delegationen abzulehnen, die unter russischer Flagge reisen wollen. Russische Sponsorengelder für europäische Sport- und Kulturverbände sollen gekappt werden. Z

udem sollen russische Staatsbürger keine Posten mehr in Leitungsgremien europäischer Verbände besetzen dürfen.

Wie es jetzt weitergeht

Neben dem Sportsektor zielt das 22. Sanktionspaket unter anderem auf russische Banken, Schiffe der sogenannten Schattenflotte sowie strengere Einreisekontrollen für ehemalige russische Kriegsteilnehmer ab. Noch ist das Verbot allerdings nicht in Kraft: Damit die neuen Regeln in Kraft treten können, müssen zunächst alle 27 EU-Mitgliedstaaten dem Paket einstimmig zustimmen.