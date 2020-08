Das flüsterte Hoeneß David Alaba ins Ohr

Uli Hoeneß verriet nun, was er Alaba unmittelbar nach dem CL-Triumph sagte.

David Alaba hat mit den Bayern heuer alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Dennoch ziehen sich die Vertragsverhandlungen weiter in die Länge – auch wenn eine Einigung zuletzt wahrscheinlicher wurde.

Die Bayern-Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass man den Mega-Deal bald unter Dach und Fach bringen kann. Darum kämpft auch Uli Hoeneß, der nun im Interview mit der tz verraten hat, was er Alaba direkt nach dem CL-Triumph ins Ohr geflüstert hat. "Ich habe ihm gesagt: 'Du wolltest immer einen Verein haben, um die Champions League zu gewinnen - jetzt hast du ihn! Also überleg dir das gut'"“

Auch Rummenigge zuversichtlich

Auch Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ist weiter zuversichtlich, dass Österreichs Fußball-Star David Alaba seinen Vertrag beim deutschen Triple-Sieger verlängert. Ein Gespräch mit dem Berater des 28-Jährigen beim Final-8 der Champions League in Lissabon sei "grundsätzlich gut" verlaufen.

"Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass David den FC Bayern verlassen will. Wir haben ein großes Interesse, dass er bleibt, und ich glaube, er fühlt sich beim FC Bayern auch wohl", sagte Rummenigge der "Bild" in einem Interview am Dienstag. Alabas Interessen werden von Pini Zahavi vertreten.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic wird Rummenigge zufolge in nächster Zeit mit Alabas Berater noch einmal den Austausch suchen. "Dann werden wir hoffentlich auch Vollzug melden können", meinte der Vorstandsboss der Münchner. Alaba ist mittlerweile zum Chef der Innenverteidigung beim deutschen Fußball-Rekordmeister aufgestiegen. Sein Vertrag läuft im Sommer 2021 aus.