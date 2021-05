Holt der FC Bayern diese Barca-Ikone?

Laut der spanischen Zeitung "AS" ist eine langjährige Barca-Ikone beim FC Bayern im Gespräch.

Die Saison für den FC Bayern München ist vorbei. Trainer Hansi Flick wechselt zum DFB - Julian Nagelsmann übernimmt ab kommender Saison das Ruder in München. Die Kaderplanung ist bereits voll im Gange. Laut einem Bericht der der spanischen Zeitung "AS" droht Sergio Busquets beim FC Barcelona das Aus. Der 32-jährige defensive Mittelfeldspieler der Katalanen soll in den Plänen von Trainer Ronald Koeman keine Rolle mehr spielen.

Der routinierte Spanier soll beim FC Bayern ein Thema sein. Obwohl Busquets, der bislang 415-LaLiga-Partien für Barca bestritt, noch einen Vertrag bis 2023 in der Tasche hat, wird sogar über einen ablösefreien Abgang des Sechsers spekuliert.

© Getty ×

Der Grund: Die finanziell angeschlagenen Katalanen möchten sich wohl das Millionen-Gehalt Busquets sparen, sollte dieser künftig sportlich ohnehin außen vor sein. In der abgelaufenen Saison stand der dreimalige Champions-League-Sieger Busquets allerdings noch in 36 von 38 La-Liga-Begegnungen Barcas auf dem Platz.

Bayern hat Erfahrung mit spanische "Sechser"

Mit einem spanischen Mittelfeldstrategen im fortgeschrittenen Fußballer-Alter hat der FC Bayern in der Vergangenheit bereits mal gute Erfahrungen gemacht. Unter Pep Guardiola verpflichteten die Münchner im Sommer 2014 den damals 32 Jahre alten Xabi Alonso von Real Madrid und der Welt- und Europameister führte fortan noch drei Jahre lang Regie im Münchner Mittelfeld. Auch Javi Martinez wechselte 2012 an die Säbener Straße.