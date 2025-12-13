Alles zu oe24VIP
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Brennsteiner
Vor Kristoffersen

Brennsteiner führt im Riesentorlauf von Val d'Isere

13.12.25, 10:34
Stefan Brennsteiner zeigt seine frühe Topform auch auf europäischem Schnee.  

Der Sieger von Copper Mountain führt nach dem ersten Durchgang des Riesentorlaufs in Val d'Isere vor den beiden Norwegern Henrik Kristoffersen (+0,28 Sek.) und Timon Haugan (+0,33). Der Schweizer Topstar Marco Odermatt, der die jüngsten vier Rennen auf der anspruchsvollen Piste "Face de Bellevarde" gewonnen hat, liegt vor dem zweiten Durchgang (13.00 Uhr/ORF 1) auf Position vier (+0,46).

"Es ist sehr, sehr leicht von der Hand gegangen, vor allem im oberen Teil. Im unteren Teil im Schatten hatte ich den Lauf nicht mehr ganz so schön vor mir", sagte Brennsteiner im ORF. Der Salzburger hatte vor zwei Wochen in den USA seinen erlösenden ersten Weltcupsieg gefeiert. Auf einem temporeich gesteckten Kurs in Frankreich hatte er zwischenzeitlich sogar über eine Sekunde Vorsprung auf Odermatt, der laut eigenen Angaben zu viel dosierte. In den letzten 15 Toren büßte Brennsteiner, der Träger des roten Trikots, einige Zehntel auf die unmittelbare Konkurrenz ein.

Zweitbester Österreicher zur Halbzeit des vierten Saison-Riesentorlaufs ist Patrick Feurstein als Zehnter (+1,15), unmittelbar vor Raphael Haaser (+1,20).

