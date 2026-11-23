Jetzt haben die Pfleger eine bewegende Entscheidung über die Zukunft des wohl berühmtesten übergewichtigen Leoparden der Welt getroffen.

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Sein Name ist Pan Baobao, und seine runde Statur machte ihn über Nacht zum Internet-Phänomen. Seit im März 2024 erste Videos des außergewöhnlich schweren Leoparden im Netz landeten, strömen Besucher in den Zoo der südwestchinesischen Provinz Sichuan. Doch nach monatelangen Versuchen, das Tier auf Diät zu setzen, ziehen die Verantwortlichen nun einen Schlussstrich.

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Warum die Pfleger die Diät stoppten

Wie die Tierpfleger jetzt bekannt gaben, wird das Abnehmprogramm für Pan Baobao offiziell auf Eis gelegt. Der Grund liegt im hohen Alter der Raubkatze: Mit stolzen 19 Jahren hat der Leopard das durchschnittliche Höchstalter seiner Artgenossen in Gefangenschaft (rund 20 Jahre) bereits fast erreicht.

In diesem Lebensabschnitt würde eine strenge Kalorienreduktion vor allem eines bedeuten: unnötigen Stress. Das Wohl des Tieres steht ab sofort an oberster Stelle.

Das steht jetzt auf dem Speiseplan

Statt Diät-Rationen gilt für Pan Baobao nun das Motto "Lebensabend genießen". Die Pfleger konzentrieren sich darauf, sein aktuelles Gewicht stabil zu halten und seine Gesundheit zu überwachen. Täglich gibt es Weiterhin über 500 Gramm Rindfleisch sowie gelegentlich Huhn.

Laut Zoo-Angaben sind seine medizinischen Werte trotz des Übergewichts stabil.

Bereits 2024 wurde sein Gehege auf 45 Quadratmeter verdoppelt und mit Spielzeug wie einem großen Ball ausgestattet, um ihm sanfte Bewegung in seinem langsamen Tempo zu ermöglichen.

Der Hype vervielfachte die Besucherzahlen des Zoos – 2025 wurde Pan Baobao sogar augenzwinkernd zum "Ehrendirektor für Kultur und Tourismus" der Stadt ernannt. Nun darf er seinen Ruhestand ganz ohne Kalorienzählen genießen.