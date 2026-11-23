Was als friedlicher Protest gegen die Sparpläne der belgischen Regierung begann, endete am Nachmittag an manchen Orten in schweren Ausschreitungen mit Wasserwerfern und brennenden Autos.

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In der belgischen Hauptstadt herrscht am Montag enorme Anspannung. Rund 50.000 Menschen folgten laut Polizeiangaben dem Aufruf der großen Gewerkschaftsverbände zu einem nationalen Protest- und Streiktag.

Friedlicher Protest schlägt teils in Gewalt um

Der Demonstrationszug führte vom Nordbahnhof über den Kleinen Ring bis zum Südbahnhof – und sorgte für massive Einschränkungen im gesamten Stadtgebiet.

Während der Marsch über weite Strecken friedlich verlief, eskalierte die Situation am Nachmittag am Rande der Demonstration. Vermummte Randalierer lieferten sich Straßenschlachten mit den Einsatzkräften, setzten Autos in Brand und plünderten Geschäfte. Wie Medienberichte zeigen, wurden Polizisten mit Steinen und Feuerwerkskörpern beworfen, woraufhin die Sicherheitskräfte Wasserwerfer einsetzten.

23 November 2026 in Brüssel. © IMAGO/Belga

Verkehrschaos in Teilen des Stadtgebiets

Nicht nur die Blockaden durch den Demonstrationszug, sondern auch begleitende Streiks im öffentlichen Dienst legen den Verkehr in Brüssel teilweise lahm

Hintergrund der Proteste sind die geplanten Haushaltskürzungen der föderalen Regierung unter Premierminister Bart De Wever. Gewerkschaften und Zivilorganisationen kritisieren scharf, dass angesichts steigender Lebenshaltungskosten bei Sozialleistungen und öffentlichen Diensten gespart werden soll. Brisant: Während auf den Straßen demonstriert wurde, ging das belgische Kernkabinett am Montag im laufenden Haushaltsstreit erneut ohne Einigung auseinander. Ein Ende der Spannungen ist damit vorerst nicht in Sicht.

23 November 2026 in Brüssel. © IMAGO/Belga

Proteste schon am Wochenende

Brüssel kommt derzeit kaum zur Ruhe. Bereits am Sonntag zogen laut Polizei rund 3.000 Menschen durch die Stadt, um gegen steigende Rüstungsausgaben auf Kosten von Bildung, Gesundheit und Klimaschutz zu protestieren. Die Veranstalter selber sprachen von rund 5.000 Personen. Schon am Freitag hatten Aktivisten zudem einen EU-Krebsgipfel gestört, um gegen geplante Lockerungen bei Pestizidregeln zu demonstrieren.