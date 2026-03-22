Wrestling-Action in der Ghega-Halle Payerbach

Beben, Brüllen, Bodyslams – die Ghega-Halle in Payerbach hat am Samstag erlebt, was echtes Wrestling bedeutet! Über 300 Fans pilgerten zur „Battle Zone II“ der niederösterreichischen Promotion Pro Wrestling Österreich (PWÖ) – und keiner von ihnen ist enttäuscht nach Hause gegangen.

Sieben harte Kämpfe mit internationalen Top-Athleten sorgten für einen Abend, den Payerbach so schnell nicht vergessen wird! Der Kampf um die Tag-Team-Titel ließ die Halle explodieren! Das arrogante Tag-Team "Bleach Blond Bastards" – das Feindbild Nummer Eins der PWÖ-Fans – trat gegen die Publikumslieblinge "Planet Gojirah" an. Nach einem packenden, gnadenlosen Schlagabtausch, in dem es nichts zu verschenken gab, rissen die Fans schließlich die Arme hoch – Planet Gojirah holte sich die Tag-Team-Titel! Die Ghega-Halle bebte, die Bleach Blond Bastards kochten vor Wut.

"Planet Gojirah" gewinnt den Tag-Team-Championship-Gürtel. © Alex Singer

"Yugo" lässt Rick Sky abblitzen

Ein weiteres Highlight des Abends: Nine-State-Champion Mirko "Yugo" Panic aus Wien musste seinen Gürtel gegen den arroganten Slowaken Ricky Sky verteidigen. Sky gab alles, provozierte, kämpfte schmutzig, trieb die Fans mit seinem überheblichen Auftreten zur Weißglut. Doch der "Yugo" ließ sich nicht beirren: Mit eisernem Willen und kämpferischer Klasse wehrte das Ottakringer Original die unfairen Angriffe ab und verteidigte seinen Nine-State-Titel erfolgreich. Payerbach feierte seinen Sieger wie einen Helden!

Das nächste Beben kommt bestimmt!

Wer den Abend verpasst hat, der darf sich ärgern – und gleichzeitig freuen: Denn die PWÖ-Gladiatoren kehren zurück! Am 19. September 2026 steigt die nächste Show in Grünbach am Schneeberg. Eines ist jetzt schon sicher: Es wird wieder krachen!