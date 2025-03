OÖ schaut nach Dänemark: Digitalisierung als Vorbild

Wie funktioniert ein digital gut organisiertes Gesundheitssystem? Eine oberösterreichische Delegation besuchte Dänemark und zeigte sich beeindruckt von Technik, Effizienz – und Patientenverantwortung.

Linz/Kopenhagen. In Dänemark sind Gesundheitsdaten jederzeit digital abrufbar – ein Alltag, der in Oberösterreich noch Zukunftsmusik ist. Eine Delegation rund um Landeshauptmann Thomas Stelzer besuchte Kopenhagen, um sich ein Bild vom fortschrittlichen Gesundheitssystem zu machen. Befunde per App, weniger Fehlalarme durch smarte Datenfilterung im Spital, und kaum unangemeldete Patienten in Ambulanzen: Die Systeme in Dänemark entlasten Personal und steigern die Effizienz. Markus Puchner, gebürtiger Linzer und Chirurg in Kopenhagen, betont: Die Dänen nutzen konsequent die Hotline 1813, bevor sie ins Krankenhaus gehen. Für Stelzer ist klar: Während Datenschutzbedenken in Österreich bremsen, zeigt Dänemark, wie gute Steuerung funktioniert. Auch auf technischer Ebene will man enger kooperieren: Linz und Kopenhagen forschen gemeinsam an Quantencomputing als Zukunftstechnologie im Gesundheitswesen.