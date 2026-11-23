Miley Cyrus (33) und Musikproduzent Maxx Morando (28) haben geheiratet. Nun sorgen Details zu ihrem emotionalen Ehegelübde für Aufsehen – die Sängerin sprach darin ganz offen über ein gemeinsames Baby.

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Am Wochenende heirateten Miley Cyrus und Maxx Morando im kleinsten Kreis. Jetzt gelangen immer mehr Details der Hochzeit an die Öffentlichkeit. Besonders das persönliche Ehegelübde der Sängerin macht deutlich, wie ernst es ihr mit der gemeinsamen Zukunft ist.

Erste Hochzeitsfotos auf Instagram

Einen ersten Einblick in die Trauung gab Cyrus selbst auf Instagram. Dort teilte sie erste Fotos der Feier und zeigte sich in einem spektakulären, rückenfreien Kleid von Saint Laurent. Dazu schrieb die 33-Jährige schlicht: "M + M 🤍 11.21.26". Während sie sich online kurzfasste, fand sie am Altar deutlich ausführlichere Worte.

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Baby-Wunsch im Ehegelübde enthüllt

Wie "Entertainment Tonight" berichtet, sprach Miley Cyrus in ihrem Eheversprechen offen über ihren Wunsch nach einer gemeinsamen Familie mit Morando. "Bevor ich dich traf, war ich verloren – und indem ich dich fand, habe ich zu mir selbst gefunden", sagte sie zu ihrem frisch angetrauten Ehemann. Danach wurde die Sängerin noch persönlicher: "Gemeinsam kreativ zu sein, ist das Schönste für mich überhaupt – deshalb kann ich es kaum erwarten, ein Baby mit dir zu bekommen! Ich hoffe, unser Baby bekommt deine Haare, aber vor allem hoffe ich, dass es dein liebes Wesen erbt."

Emotionen und Tränen am Altar

Auch Maxx Morando machte in seinem Eheversprechen klar, dass er an eine gemeinsame Familie denkt: "Ich möchte der Ehemann sein, bei dem du dich sicher und unterstützt fühlst. Ich möchte jeden Tag für dich und unsere Familie da sein … Dank dir bin ich eine bessere Version meiner selbst." Bei diesen Worten konnte Miley ihre Emotionen kaum zurückhalten. Eine Quelle berichtete gegenüber "People": "Es war so eine wunderschöne Zeremonie." Vor der Trauung sei Cyrus aufgeregt und etwas nervös gewesen, habe beim Ehegelübde jedoch unter Tränen immer wieder gelächelt. "Sie versuchte, sich zusammenzureißen, aber sie war einfach so glücklich, Maxx zu heiraten." Über die Hochzeit hinaus verriet die Sängerin bislang kaum weitere Details, doch aus Miley und Maxx ist nun offiziell ein Ehepaar geworden.