Mossad-Chef David Barnea im Rahmen der renommierten ELNET-Konferenz in Jerusalem offiziell bekannt, dass Israel bei den vereitelten Terror-Anschlag auf die Konzerte von Taylor Swift in Wien eine Schlüsselrolle spielte.

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2024 zerstörte der vereitelte Terror-Anschlag auf die Rekord-Konzerte von Pop-Queen Taylor Swift im Wiener Ernst-Happel-Stadion die Träume von über hundertausend Besuchern, die sich über ein Jahr lang auf das Konzert-Highlight gefreut hatten. Auf der ELNET-Konferenz in Jerusalem legte Mossad-Chef David Barnea nun die Hintergründe der internationalen Zusammenarbeit offen, welche die Schock-Tat verhinderten. Den entscheidenden Anstoß für die Operation gaben die Sicherheitsbehörden aus Österreich.

Barnea schilderte die dramatischen Abläufe. "Die erste Warnung vor der Bedrohung kam von unseren österreichischen Partnern", betonte der damalige Leiter des israelischen Auslandsgeheimdienstes. Daraufhin lief bei den israelischen Spezialisten sofort eine koordinierte Krisen-Maschinerie an. "In dem Moment, in dem diese Informationen mit dem Mossad geteilt wurden, haben wir erfolgreich unsere einzigartigen Fähigkeiten bei der Verarbeitung von Geheimdienstinformationen eingesetzt, die Infrastruktur aufgedeckt und so zur Festnahme der global-dschihadistischen Zelle geführt", erklärte der 61-Jährige weiter.

Mossad-Chef David Barnea. © AFP

Durch die punktgenaue Analyse und Lokalisierung der Terrorzelle konnte ein verheerendes Blutbad im Ernst-Happel-Stadion abgewendet werden. David Barnea stellte unmissverständlich klar, dass der Mossad gemeinsam mit dem österreichischen Geheimdienst einen "Massenmord an bis zu Hunderten jungen europäischen Männern und Frauen" verhindert habe.

170.000 Fans waren in Gefahr

Im August 2024 herrschte in ganz Österreich der Ausnahmezustand. Drei Konzerte von Swifts rekordverdächtiger Tournee wurden im Sommer 2024 in Wien ersatzlos abgesagt, nachdem die Behörden vor den konkreten Anschlagsplänen des Islamischen Staates (IS) gewarnt hatten.

Da der Zugriff auf die Hauptverdächtigen erst unmittelbar vor den geplanten Auftritten erfolgte, entschieden sich Veranstalter und Behörden sicherheitshalber für eine Komplettabsage der Shows. Millionen Fans weltweit und vor allem die Anhänger in Wien reagierten damals zutiefst schockiert. Zu den drei Konzerten in der Bundeshauptstadt wurden insgesamt mehr als 170.000 Zuschauer erwartet, die sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Wien versammelt hatten.

15 Jahre Haft für IS-Terroristen

Hinter den finsteren Plänen stand ein junger Österreicher. Beran A. bekannte sich offen als Anhänger des Islamischen Staates und stand im Mai desselben Jahres vor den Geschworenen. Das Urteil fiel eindeutig aus: Beran A. wurde im Mai zu 15 Jahren Haft verurteilt.

Beran A. vor dem Prozess in Wien. © oe24

Die Anschlagspläne auf das Konzertgelände hatte Beran A. vor Gericht selbst eingeräumt. Die Geschworenen befanden ihn zudem der Bildung einer Terrorzelle für schuldig. Die Ermittlungen zeigten das erschreckende Ausmaß der Radikalisierung: Gemeinsam mit zwei weiteren jungen Islamisten hatte er weit über Wien hinausreichende Terroranschläge vorbereitet. Geplant war eine koordinierte Terrorserie mit Zielen in Istanbul, Mekka und Dubai.

Die Aussagen von David Barnea unterstreichen nun endgültig, wie knapp Wien einer beispiellosen Katastrophe entging und welche Bedeutung der internationalen Geheimdienstkooperation bei der Terrorabwehr zukommt.