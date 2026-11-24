Für Haushalte in Wien steigen mit Beginn des neuen Jahres die laufenden Ausgaben. Gleich mehrere städtische Leistungen werden mit 1. Jänner 2027 an die Inflation angepasst.

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Ab dem 1. Jänner 2027 müssen sich die Menschen in Wien auf höhere Rechnungen bei verschiedenen Leistungen der Stadt einstellen. Betroffen sind dabei sowohl die öffentlichen Verkehrsmittel als auch die Bereiche Wasser, Kanal und Müllabfuhr. Zwar sind laut Vorstellung des Wiener Budgets am Montag keine komplett neuen Abgaben oder Gebühren vorgesehen, dennoch steigen die Fixkosten durch gesetzlich vorgesehene Inflationsanpassungen.

Höhere Tarife bei Betriebskosten

Spürbar wird das Plus direkt bei den laufenden Betriebskosten. Mit dem Jahreswechsel steigen die Gebühren für Wasser und Kanal jeweils um 4,6 Prozent. Konkret bedeutet das bei der Wasserversorgung einen Anstieg von 2,27 auf 2,37 Euro pro Kubikmeter, was einem Aufschlag von zehn Cent entspricht. Bei den Kanalgebühren erhöht sich der Tarif pro Kubikmeter von 2,49 auf 2,60 Euro. Zusammengerechnet zahlen Haushalte künftig 4,97 statt bisher 4,76 Euro pro Kubikmeter.

Auch bei der Müllabfuhr greift eine automatische Valorisierung, wodurch die Kosten hier um 4,5 Prozent nach oben gehen. Diese Anpassungen waren bereits im August angekündigt worden. Sie treten automatisch in Kraft, sobald zu einem bestimmten Stichtag ein an den Verbraucherpreisindex gekoppelter Schwellenwert überschritten wird.

Wiener Linien Jahreskarte steigt

Für viel Gesprächsstoff sorgt die erneute Preisanpassung bei den Wiener Linien. Nachdem die Jahreskarte erst 2026 von 365 auf 467 Euro angehoben wurde, steht im Jänner 2027 der nächste Schritt an. Bei einer Einmalzahlung wird das Ticket dann 483,10 Euro kosten, was ein zusätzliches Plus von 16,10 Euro bedeutet.

Hintergrund ist eine künftig jährliche Anpassung der Tarife an die Inflation, die für 2027 genau 3,45 Prozent ausmacht. Wer bereits eine gültige Jahreskarte besitzt, fährt bis zum nächsten Weiterbezug noch zum bisherigen Tarif.

Stadt erwartet mehr Einnahmen

Durch die angepassten Tarife rechnet die Stadt im Budget 2027 mit Gebühreneinnahmen von insgesamt rund 725 Millionen Euro. Laut Finanzdirektor Christoph Maschek entspricht das einem Zuwachs von etwa 30 Millionen Euro im Vergleich zum Voranschlag für 2026. Parallel dazu hält die Stadt an ihrem Sparkurs fest und will das geplante Defizit von 2,62 Milliarden Euro im Voranschlag 2026 auf 1,46 Milliarden Euro im Jahr 2027 reduzieren. Zusätzliche Erhöhungen über die gesetzlichen Anpassungen hinaus sind laut Budgetpräsentation nicht geplant.