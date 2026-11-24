Kampfjets hoben ab
Heikel: Südkorea reagiert auf russische Militärflugzeuge
Zunächst hatte eine falsche Meldung für zusätzliche Aufregung gesorgt: Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete zuerst von einem nordkoreanischen Fluggerät, das in den südkoreanischen Luftraum eingedrungen sein soll. Rund 40 Minuten später folgte die Korrektur.
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Verwirrende Meldungen
Tatsächlich waren russische Flugzeuge beteiligt. Das Militär stellte außerdem klar, dass diese nicht in den eigentlichen südkoreanischen Luftraum eingedrungen waren.
Warnung für Inselbewohner
Für Unruhe sorgte auch eine Warnung auf der Insel Ulleungdo vor der Ostküste. Die Bewohner wurden vorübergehend aufgefordert, Schutz zu suchen. Kurz darauf wurde die Warnung wieder aufgehoben.
Immer wieder Vorfälle
Die Luftverteidigungszone reicht über die Staatsgrenzen hinaus und dient dazu, fremde Flugzeuge frühzeitig zu erfassen und zu überwachen. Der Vorfall ist kein Einzelfall: Bereits im Juni und August waren russische und chinesische Militärmaschinen in diesen Bereich vorgedrungen.
Politischer Hintergrund brisant
Brisant ist die Situation auch wegen der angespannten politischen Lage. Südkorea hat sich den westlichen Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs angeschlossen. Moskau wiederum hat seine Beziehungen zu Nordkorea ausgebaut und gilt als enger Verbündeter des Regimes in Pjöngjang.
Langer Waffenstillstand
Zwischen Nord- und Südkorea herrscht offiziell bis heute kein Frieden. Der Koreakrieg endete 1953 lediglich mit einem Waffenstillstand – ein Friedensvertrag wurde nie geschlossen.
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