Bundeskanzler Christian Stocker und die vier Visegrad-Staaten weisen den neuen EU-Budgetentwurf geschlossen zurück. Gespräche über Kooperation, EU-Finanzrahmen und Migration fanden statt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ist am Montag zum Treffen der Visegrad-Staaten (V4) Tschechien, Polen, Slowakei und Ungarn in die slowakische Hauptstadt Bratislava gereist.

Die fünf Länder bezeichneten den von EU-Ratspräsident António Costa am Wochenende vorgelegten neuen Entwurf für den EU-Finanzrahmen 2028-34 (MFR/MRR) als "nicht akzeptabel".

In Costas Vorschlag wurde das Volumen im Vergleich zu früheren Vorschlägen um mehr als 200 Mrd. Euro reduziert. Zudem war eine Digitalsteuer vorgesehen. Der Nettozahler Österreich und die Nettoempfängerländer der V4 sehen aus unterschiedlichen Gründen die Vorlage kritisch, sagten Stocker und der slowakische Regierungschef Robert Fico vor den Medien in Bratislava. Fico unterstrich weiter, er könne nicht garantieren, dass bis Ende des Jahres eine Einigung erreicht werden kann.

Magyar: Sondergipfel "völlig unnötig"

Am Donnerstag und Freitag findet ein EU-Sondergipfel zum Budget statt. Ungarns Regierungschef Magyar sagte in Bratislava dazu, er halte den Gipfel für "völlig unnötig". Der Vorschlag Costas sei "keine Verhandlungsgrundlage". Auch die Finanzierung der Ukraine dürfe nicht mit dem MFR verbunden werden, betonte er, ebenso wie Fico und der tschechische Premier Andrej Babiš. Das habe jedoch nichts mit der Solidarität mit der Ukraine zu tun, stellte er klar. Auch Fico meinte, der Gipfel in Brüssel würde "nur Nervosität" bringen. Magyar sah die V4 "geeinter denn je", man könne sie "nicht umgehen".

Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) hatte am Wochenende Unzufriedenheit mit dem Vorschlag geäußert: "Zwischen seinem Vorschlag und einem leistbaren EU-Budget liegen immer noch Milliarden." Für ein österreichisches Ja knüpfte Bauer Bedingungen an die weiteren Verhandlungen: "Ein deutlich kleineres Gesamtvolumen, einen stabilen Beitrag für Österreich und den vollen Beitragsrabatt für alle sieben Jahre."

Die Teilnahme Stockers an dem Treffen der vier Visegrad-Länder in Bratislava erfolgte als Gast, betonte das Bundeskanzleramt im Vorfeld. Die Staatengruppe ist seit dem Amtsantritt des ungarischen Ministerpräsidenten Magyar im Frühjahr wieder aufgelebt. Magyar hat auch eine Kooperation der V4 mit anderen Ländern vorgeschlagen, unter anderem mit Österreich.

Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker bekräftigte das Nein zum aktuellen Budgetentwurf. © IMAGO/Anadolu Agency

Stocker betonte die Bedeutung der Kooperation mit den Nachbarn. Er könne sich etwa gemeinsame Beschaffungen, auch im militärischen Bereich, eine Zusammenarbeit in der Autoindustrie oder bei KI-Datenzentren vorstellen, sagte er.

Stocker unterzeichnete bei einem bilateralen Treffen mit Fico vor dem Gipfel ein Memorandum über die grenzüberschreitende Kooperation mit der Slowakei. Es sei insbesondere um die Verbindung von Bahn und Autobahnen sowie um den Bau weiterer Brücken über die March gegangen, berichtete der slowakische Regierungschef gegenüber den Medien.

L-R: Polnischer Premier Donald Tusk, Österreichs Kanzler Christian Stocker, Slovakischer Premier Robert Fico, Tschechischer Premier Andrej Babis und Ungarischer Premier Peter Magyar. © IMAGO/Anadolu Agency

Stocker verfolgte mit seiner Teilnahme am Treffen in Bratislava das Ziel, die regionale Zusammenarbeit zu stärken. "Wer seine Kräfte bündelt, gewinnt an Gewicht. Unsere Nachbarn sind unsere natürlichsten Verbündeten, wenn es darum geht, in Brüssel Gehör zu finden", so Stocker. Österreich sei zwar kein Mitglied der V4, "aber wir wollen und können ein enger Verbündeter der Gruppe sein". Die Einladung nach Bratislava sehe er als Zeichen, dass dies auch von den V4 so gesehen werde.

"Starkes Zentraleuropa macht gesamte EU stärker"

"Unsere Länder haben viel zu sagen, und zwar am besten mit einer gemeinsamen Stimme", betonte Stocker. "Ein starkes Zentraleuropa macht die gesamte EU stärker. Unsere Handschrift muss in Brüssel noch viel sichtbarer werden."

Themen bei dem Gipfel, der am späten Montagnachmittag in der slowakischen Hauptstadt stattfand, waren weiters die Europäische Wettbewerbsfähigkeit und die hohen Energiepreise. Die anwesenden Staaten sprachen sich alle für ein Ende des Merit-Order-Systems und damit für die Entkoppelung des Strompreises vom Gaspreis aus. Stocker hatte seine Amtskollegen auch über den aktuellen Stand des Projekts der "Gruppe der Umsetzer" zu dem Abschiebezentrum (Return Hub) im ostafrikanischen Ruanda informiert.

Die Slowakei hat seit 1. Juli für ein Jahr den Vorsitz in der Visegrad-Gruppe. Österreich führt zeitlich parallel den Vorsitz in der Slavkov-Gruppe mit Tschechien und der Slowakei.