US-Präsident Donald Trump verschärft seinen Kurs bei der Todesstrafe! Er will, dass zum Tode verurteilte Straftäter künftig deutlich schneller hingerichtet werden.

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Dazu wies er das Justizministerium an, die Vollstreckung von Todesurteilen auf Bundesebene voranzutreiben. Jahrelange oder gar jahrzehntelange Verfahren würden verhindern, dass Angehörige von Mordopfern mit den Verbrechen abschließen können, argumentiert Trump.

Schlagabtausch um Begnadigungen

Gleichzeitig attackierte der Republikaner den demokratischen Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom. Dieser will sämtliche 548 Todesurteile in seinem Bundesstaat in lebenslange Haftstrafen umwandeln lassen. In Kalifornien wurden allerdings ohnehin seit 2006 keine Hinrichtungen mehr durchgeführt. Newsom gilt als möglicher Präsidentschaftskandidat der Demokraten für 2028 und liegt seit Jahren mit Trump im Clinch.

Demokraten konterten

Newsoms Team konterte die Kritik mit einem Seitenhieb auf Trump: Die von der Umwandlung betroffenen Straftäter würden zumindest bis zu ihrem Tod im Gefängnis bleiben. Von Trump begnadigte Straftäter könnten dagegen wieder frei herumlaufen. Tatsächlich hatte Trump in seiner Amtszeit zahlreiche Begnadigungen ausgesprochen.

47 Hinrichtungen im Jahr 2025

Die Todesstrafe ist in mehr als zwei Dutzend US-Bundesstaaten erlaubt. Laut dem Death Penalty Information Center wurden 2025 landesweit 47 Menschen hingerichtet. Eine aktuelle Umfrage zeigt: 66 Prozent der US-Erwachsenen befürworten die Todesstrafe für verurteilte Mörder. Gleichzeitig glauben 59 Prozent nicht, dass sie schwere Verbrechen tatsächlich abschreckt.