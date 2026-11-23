Die beliebte Partnachklamm in Garmisch-Partenkirchen steuert heuer erstmals in ihrer Geschichte auf über eine halbe Million Besucher zu, nun will man dem enormen Ansturm mit einer extremen Preissteigerung entgegenwirken.

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Das Naturdenkmal Partnachklamm im bayrischen Garmisch-Partenkirchen ist eines der absoluten Touristen-Highlights und verzeichnet ein historisches Rekordjahr. Heuer strömten bislang 490.000 Menschen durch die spektakuläre Felsschlucht in den Alpen. Unter den registrierten Gästen befanden sich 300.000 Erwachsene sowie 8.500 Hunde, die ihre Besitzer auf der Tour begleiteten. Rudi Achtner, zuständiger Abteilungsleiter der Marktgemeinde, äußerte keinerlei Zweifel daran, dass die Marke von einer halben Million Gästen in den kommenden Wochen fällt: "Da kommen wir locker erstmals drüber."

Damit behauptet die Partnachklamm souverän ihren zweiten Rang unter den beliebtesten Ausflugszielen der gesamten Region. Lediglich die Zugspitze zieht mit jährlich rund 650.000 Besuchern laut Laura Schaper, PR-Managerin der Bergbahn AG, noch mehr Menschen an. Der enorme Beliebtheitsgrad sorgt an Spitzentagen jedoch regelmäßig für lange Menschenschlangen, die sich durch die engen Felsengänge schieben. Bürgermeister Daniel Schimmer sprach die angespannte Situation im örtlichen Haupt- und Finanzausschuss deutlich an: "Wir wissen alle, was da draußen los ist." Als zentrales Lenkungsinstrument setzt die Kommune künftig auf eine spürbare Tarifreform.

Nach einer regulären Revision tritt mit Beginn der Saison im April 2027 eine neue Tarifstruktur in Kraft, die vom Gemeinderatsausschuss einstimmig beschlossen wurde. Während der Ausflug für externe Tagesgäste spürbar teurer wird, profitieren direkt im Markt gemeldete Bürger von deutlichen Entlastungen.

Massiver Preisanstieg nur für Touristen

Touristen zahlen ab kommendem Jahr für das Einzelticket 15 Euro statt der bisherigen 10 Euro. Der neue Preis entspricht damit 150 Prozent des ursprünglichen Preises. Inhaber der GaPa-Tourismus-Gästekarte oder Mitglieder größerer Gruppen zahlen 11 Euro statt bisher 9 Euro. Pro vierbeinigem Begleiter werden unverändert 5 Euro verrechnet.

Mancherorts staut es sich im Sommer in der Partnachklamm gewaltig. © Getty Images

Erwachsene mit Hauptwohnsitz direkt im Ort werden von den Maßnahmen allerdings bevorzugt. Zukünftig zahlen sie nur noch 6 Euro statt zuvor 8,50 Euro. Für auswärtige Kinder sowie Personen mit Handicap bleibt der Tarif unverändert bei 5 Euro.

Belastung für Gemeinde

Die Notwendigkeit der kräftigen Tarifanpassung begründete Abteilungsleiter Rudi Achtner vor dem Ausschuss mit massiven allgemeinen Teuerungen. In den vergangenen Wirtschaftsjahren kletterten die Ausgaben für Personal, Energie sowie die Beschaffung von Material für die Instandhaltung der Stege drastisch in die Höhe. Hinzu kommt eine veränderte Zahlungsgewohnheit der Touristen: Durch die weitgehend bargeldlose Abwicklung und den massiven Einsatz von Kreditkarten fallen für die Marktgemeinde erhebliche Transaktionsgebühren an, die das Budget belasten.

Die Besucher freuen sich auf das spektakuläre Natur-Bild. © Getty Images

Zugleich verteidigte Bürgermeister Daniel Schimmer die differenzierte Preisgestaltung zugunsten der Ortsansässigen. Dieser Schritt bewegt sich rechtlich auf sensiblem Terrain, weshalb eine juristisch wasserdichte Regelung erarbeitet wurde. Um den günstigen Tarif von 6 Euro zu erhalten, reicht ein Wohnsitz im weiteren Umland künftig nicht mehr aus; der Hauptwohnsitz muss unmittelbar im Ort liegen. Der Einheimische habe die Infrastruktur bereits über seine Kommunalsteuern finanziert und trete als Botschafter auf. Mit Blick auf den regulären Eintritt von 15 Euro betonte Schimmer: "Wir reden von einer der größten Attraktionen, die wir im Ort haben. Ich denke, der Preis ist immer noch vertretbar, wenn ich ein Naturdenkmal besuche."