Medienmanager Gerhard Zeiler hat den International Emmy Directorate Award erhalten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Dem Österreicher wurde die Auszeichnung im Rahmen der 54. International Emmy Awards-Gala am Montag in New York verliehen. Zuletzt war er im Mediengeschäft als President International bei Warner Bros. Discovery tätig, kündigte aber bereits seinen Abschied an. Hierzulande sorgte der 71-Jährige mit seinen mittlerweile verpufften Ambitionen auf das Amt des SPÖ-Vorsitzenden für Schlagzeilen.

Zeiler habe einflussreiche Medienunternehmen aufgebaut und geleitet und damit dazu beigetragen, die internationale Fernsehbranche in Zeiten tiefgreifender Veränderungen mitzugestalten. "Während seiner gesamten Karriere beruhte sein geschäftliches Gespür auf einer tiefen Wertschätzung für das kreative Talent und die Erzählkunst, die unser Geschäft ausmachen", hielt Bruce L. Paisner, Präsident und CEO der International Academy of Television Arts & Sciences, über Zeilers Schaffen fest. Zeiler war vor seinem Wechsel in die USA u.a. als ORF- und RTL-Chef tätig.

Auszeichnung für ARD-Produktion

Eine Trophäe erhielt bei der Verleihung der internationalen Emmys auch eine deutsche Dokumentation über die Jagd nach einem Filmdieb. Die ARD-Produktion "Der talentierte Mr. F" gewann den bedeutenden Preis in der Kategorie "Arts Programming" (Kunst-Produktionen). Der Film begleitet zwei junge Filmemacher bei der Suche nach dem Mann, der ihren Abschlussfilm gestohlen und damit gleich mehrere Preise gewonnen hat.

2023 entdeckten die beiden Berliner Filmstudenten Moritz Henneberg und Julius Drost ihren Abschlussfilm im Netz. Doch statt ihnen war jemand anderes als Urheber angegeben. Ihnen wurde klar: Jemand hatte ihren Film gestohlen. Die Spurensuche führte sie in die USA, wo sie den Dieb mit einer List zu einem Treffen überredeten und ihn auf ihre ganz eigene Art stellten.

Die International Emmys zeichnen im Unterschied zur Emmy-Hauptverleihung vor allem Produktionen aus, die nicht aus den USA kommen. In 16 Kategorien sind Beiträge aus 22 Ländern nominiert.