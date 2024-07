Bub (8) bei Unfall Freizeitpark schwer verletzt

Ein achtjähriger Schüler aus den Niederlanden ist am Freitag bei einem Unfall in einem Freizeitpark in Alpbach in Tirol (Bezirk Kufstein) schwer verletzt worden.

Der Bub war von einem sogenannten "Base Jumpturm" aus einer Höhe von drei Metern auf die darunterliegenden luftgefüllten Matten gesprungen. Dabei landete der Achtjährige so nachteilig, dass er sich eine schwere Beinverletzung zuzog. Nach Erstversorgung und Bergung durch Rettungskräfte wurde der Bub mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen, informierte die Polizei. Der Niederländer war vor dem Unfall bereits mehrmals auf die Matten gesprungen. Er befand sich in Begleitung seiner Eltern in dem Freizeitpark