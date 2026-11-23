Österreichs beste Astrologin blickt für dich täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was dich heute erwartet. Dein persönliches Horoskop bietet dir einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf dich wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei deiner persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten dich auf deinem Weg. Was hält der heutige Tag für dich bereit? Finde es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Gehen Sie mit Ihrem Gegenüber heute lieber etwas respektvoller um!

Gehen Sie mit Ihrem Gegenüber heute lieber etwas respektvoller um! Beruf: Klare Kalkulation ist das Kriterium: Vernünftigen Rahmen einhalten!

Klare Kalkulation ist das Kriterium: Vernünftigen Rahmen einhalten! Fitness: Halten Sie doch mal inne, um Ihre Prioritäten vernünftig zu ordnen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Machen Sie keinen Druck: Eine vernünftige Haltung kommt besser an.

Machen Sie keinen Druck: Eine vernünftige Haltung kommt besser an. Beruf: Wieder mal große Differenzen? Schlagen Sie einfache Kompromisse vor!

Wieder mal große Differenzen? Schlagen Sie einfache Kompromisse vor! Fitness: Besinnen Sie sich auf Ihre Gelassenheit, weichen Sie Aufregungen aus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Denken Sie nach: Wie lassen sich neue Chancen vernünftig nutzen?

Denken Sie nach: Wie lassen sich neue Chancen vernünftig nutzen? Beruf: Stecken Sie klare Ziele ab: Beweisen Sie ökonomische Kompetenz!

Stecken Sie klare Ziele ab: Beweisen Sie ökonomische Kompetenz! Fitness: Sie sehen klarer. Daher können Sie sich auch besser konzentrieren.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Seien Sie ein wenig flexibler, sonst grenzen Sie sich nur selbst aus!

Seien Sie ein wenig flexibler, sonst grenzen Sie sich nur selbst aus! Beruf: Zeit für einen Kassasturz! Gehen Sie kein wirtschaftliches Risiko ein!

Zeit für einen Kassasturz! Gehen Sie kein wirtschaftliches Risiko ein! Fitness: Aufregung tut Ihnen bestimmt nicht gut. Ärger loslassen, durchatmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Halten Sie lieber freiwillig Abstand, statt sich einen Korb zu holen!

Halten Sie lieber freiwillig Abstand, statt sich einen Korb zu holen! Beruf: Mehr Verständnis für andere! Das schafft ein besseres Arbeitsklima.

Mehr Verständnis für andere! Das schafft ein besseres Arbeitsklima. Fitness: Nehmen Sie sich Zeit zum Nachdenken, holen Sie sich geistige Anregung!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Eine vernünftige Haltung kommt an. Seien Sie aber ein wenig lockerer!

Eine vernünftige Haltung kommt an. Seien Sie aber ein wenig lockerer! Beruf: Wieder Meinungsverschiedenheiten? Nachgiebiger und kompromissbereiter!

Wieder Meinungsverschiedenheiten? Nachgiebiger und kompromissbereiter! Fitness: Widerstand kostet sinnlos Kraft. Pragmatiker haben es viel leichter.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Zeit, Erwartungen vernünftig abzuklären! Erst mal in Ruhe nachdenken!

Zeit, Erwartungen vernünftig abzuklären! Erst mal in Ruhe nachdenken! Beruf: Bereinigungen stehen an. In Ruhe und vernünftig und bloß nicht stur!

Bereinigungen stehen an. In Ruhe und vernünftig und bloß nicht stur! Fitness: Sie brauchen mehr Zeit für sich. Die muss man sich aber auch nehmen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Wollen Sie Türen endgültig zuschlagen? Provozieren Sie keinen Ärger!

Wollen Sie Türen endgültig zuschlagen? Provozieren Sie keinen Ärger! Beruf: Vernünftig planen und nachrechnen, statt sich auf Streit einzulassen!

Vernünftig planen und nachrechnen, statt sich auf Streit einzulassen! Fitness: Kühler Kopf verhindert Frust und Ärger. Keine impulsiven Aktionen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Man möchte sich sicher fühlen. Das erfordert mehr Ernsthaftigkeit.

Man möchte sich sicher fühlen. Das erfordert mehr Ernsthaftigkeit. Beruf: Seien Sie lieber bereit, auch mal etwas kleinere Brötchen zu backen!

Seien Sie lieber bereit, auch mal etwas kleinere Brötchen zu backen! Fitness: Schluss mit der Eile, um endlich mehr Zeit zum Nachdenken zu finden!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Guter Tag für Klarstellungen. Achten Sie aber auf faire Spielregeln!

Guter Tag für Klarstellungen. Achten Sie aber auf faire Spielregeln! Beruf: Greifen Sie organisatorisch ein: Gut, wenn Sie Prioritäten festlegen.

Greifen Sie organisatorisch ein: Gut, wenn Sie Prioritäten festlegen. Fitness: Neue Energien regen sich schon. Nur nicht gleich zu schnell loslegen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Wenn Sie etwas mehr Abstand halten, gewinnen Sie auch mehr Klarheit.

Wenn Sie etwas mehr Abstand halten, gewinnen Sie auch mehr Klarheit. Beruf: Es wäre klug, Ausgaben noch zu überdenken und etwas einzuschränken.

Es wäre klug, Ausgaben noch zu überdenken und etwas einzuschränken. Fitness: Entschleunigen und den Stress loslassen, statt sich zu überfordern!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.