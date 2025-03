Google-Roboter packt Lunchbox: Neue KI macht Haushaltshilfen schlauer!

Googles KI-Fabrik DeepMind hat zwei neue KI-Modelle entwickelt, die Roboter zu echten Alltagshelden machen.

Mit Gemini Robotics und Gemini Robotics-ER können Maschinen nun komplexe Aufgaben wie Lunchboxen packen, Geschirr einräumen oder sogar Schnürsenkel binden.

Wie funktioniert die neue KI?

Die Technologie kombiniert Sprachverständnis mit räumlicher Intelligenz. Roboter „begreifen“ ihre Umgebung erstmals wie Menschen und lösen dreimal so viele unbekannte Aufgaben wie bisher. „Stell dir vor, du sagst zu einem Roboter: ‚Räum die Einkäuse ein‘ – und er versteht nicht nur den Befehl, sondern auch, wo die Äpfel liegen und wie man sie auspackt“, erklärt Google.

Die KI lernt in Echtzeit: Bewegt sich eine Schüssel, passt der Roboter automatisch seinen Griff an. Partner wie Boston Dynamics testen bereits, wie ihre Roboterhunde mit der Technologie komplexe Einsätze meistern.

Roboter erobern den Alltag

Die Entwicklung markiert einen großen Schritt weg von spezialisierten Industrierobotern hin zu universell einsetzbaren Helfern. „Damit könnten Roboter vom Fließband in den Alltag einziehen“, so Google. Potenzial sieht das Unternehmen nicht nur in Haushalten, sondern auch in der Pflege, Logistik und bei gefährlichen Einsätzen.

Mit Googles neuer KI werden Roboter zu intelligenten Helfern, die komplexe Aufgaben meistern können. Doch bis zum breiten Einsatz dürften noch ein paar Jahre vergehen.