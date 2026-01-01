Alles zu oe24VIP
Bester Wert seit Gründung: oe24.TV mit 1,8 % Marktanteil im Jahr 2025

Top-Quoten

Bester Wert seit Gründung: oe24.TV mit 1,8 % Marktanteil im Jahr 2025

01.01.26, 16:31
Österreichs erfolgreichstes News-TV oe24.TV hat das Jahr 2025 mit einem neuen Rekordwert abgeschlossen: Die Jahresbilanz für 2025 weist für oe24.TV in der Werbe-Zielgruppe (12 - 49 Jahre) einen Jahres-Durchschnittswert von 1,8 % Marktanteil aus. 

Das bedeutet eine Steigerung von fast 40 % gegenüber dem Vorjahreswert (2024) von 1,3 %.

Beim Gesamtpublikum (12+) erzielte oe24.TV einen Marktanteil von 1,4 % im Jahresschnitt 2025. Insgesamt sahen im Jahr 2025 bereits mehr als 4,6 Millionen Österreicher oe24.TV (kum. RW 12 +) - um eine Million mehr als im Vorjahr. Pro Tag waren das im Schnitt 308.000 Zuseher.

Im aktuellen Monat Dezember - aufgrund der Weihnachtsfeiertage für News-Sender immer der quotenschwächste Monat des Jahres - erreichte oe24.TV einen Marktanteil von 1,0 % sowohl in der Werbezielgruppe als beim Gesamtpublikum.

