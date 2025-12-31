Dieses ORF-Angebot wird HEUTE eingestellt

Die Entscheidung fiel aus "Kostengründen und strategischen Erwägungen".

Der ORF stellt seine erst 2022 gestartete Kultur-, Gesellschafts- und Wissenschaftsplattform "Topos" mit Jahresende ein. "Der ORF wird das Online-Angebot 'ORF Topos' aus Kostengründen und strategischen Erwägungen nicht weiterführen", hieß es in einer Aussendung. Teile der crossmedialen Inhalte sollen sich jedoch in anderen ORF-Angeboten wiederfinden.

Gestartet wurde "Topos" als Digitalangebot für alle, die sich für kulturelle und gesellschaftliche Phänomene interessieren und dabei offen für neue Erzählformen sind, wie es zum Start hieß. Kombiniert sind die häufig langen Meldungen mit Bildern oder auch Videos. Die Seite ist über ORF.at verlinkt und auch eigens über topos.ORF.at abrufbar.

"Topos" wurde von der Medienbehörde KommAustria als ORF-Angebot genehmigt. Zugleich hatten zahlreiche Verleger wiederholt die "Zeitungsähnlichkeit" von ORF.at bemängelt