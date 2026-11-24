Ausgerechnet vor dem großen Österreich-Kracher im Davis-Cup sorgt Carlos Alcaraz für Rätselraten! Spaniens Tennis-Superstar ist zwar in Bologna angekommen, auf den Trainingsplatz ging es für ihn am Dienstag aber nicht.

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Alcaraz ließ die intensiven Einheiten sausen. Stattdessen gönnt sich der frischgebackene ATP-Finals-Sieger aus Spanien einen zusätzlichen Ruhetag.

Oberschenkel meldete sich

Laut der spanischen Sportzeitung "AS" soll Alcaraz erst am Mittwoch wieder trainieren. Hintergrund könnten Beschwerden am linken Oberschenkel sein, die ihn bereits während des Turniers in Turin geplagt haben sollen. Dort hatte der Spanier zuletzt triumphiert und seine beeindruckende Serie auf 14 gewonnene Einzelmatches in Folge ausgebaut.

Rätsel um Aufstellung

Doch jetzt stellt sich die große Frage: Spielt Alcaraz am Donnerstag überhaupt gegen Österreich? Spanische Medien berichten, dass Teamkapitän David Ferrer erwägt, seinen Topstar im Viertelfinale des Davis Cups im Einzel zu schonen. Bestätigt ist diese Möglichkeit allerdings noch nicht.

Im Austausch

Auch Österreichs Kapitän Jürgen Melzer hält einen Verzicht für denkbar. "Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht in der ersten Runde auslässt, um sich zu schonen", sagte Melzer in Bologna. Zuvor hatte er sich bereits mit Spaniens Kapitän Ferrer ausgetauscht.

Spanien ist eine Macht

Ein Spaziergang wäre das Duell für Österreich aber selbst ohne Alcaraz nicht. Mit Rafael Jódar, der auf Platz zehn der Weltrangliste steht, haben die Spanier einen weiteren Topmann im Aufgebot. Auch Österreichs Aufstellung ist noch offen. Der Davis-Cup-Kracher steigt am Donnerstag (26. November) frühestens um 17 Uhr. ORF 1 überträgt live ab 16.50 Uhr.