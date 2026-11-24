Am 24. November strahlt uns der Supermond entgegen. Schon in den frühen Morgenstunden gab es einen hellen Vorboten für den Vollmond.

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Majestätisch und in einem Wolkenschleier erhellte der "Fast"-Supermond Wien in den frühen Morgenstunden.

Weil der Mond auf seiner elliptischen Bahn der Erde vergleichsweise nahekommt, spricht man umgangssprachlich oft von einem "Supermond". Ganz so nah wie zum absoluten Jahreshöhepunkt ist er dabei aber noch nicht – der kommt erst vier Wochen später.

Entfernung und optische Täuschung

Direkt beim Aufgang sorgt die bekannte Mondtäuschung bei tiefstehendem Mond dafür, dass das Gestirn hinter Bauwerken und Bergen scheinbar riesig wirkt. Das Gehirn erzeugt diesen Eindruck, weil das Auge den Horizont sowie Objekte auf der Erde zum Vergleich heranzieht. Zum Vollmondzeitpunkt am Dienstag liegt die Entfernung zwischen Erde und Mond bei exakt 360.766 Kilometern. Dr. Björn Voss, Direktor des Planetariums Hamburg, erklärt dazu: "Der Mond umrundet die Erde alle 27,5 Tage auf seiner elliptischen Bahn. Die weiteste Entfernung zu uns beträgt bis zu 406.000 Kilometer, einmal im Monat kommt er aber auch auf bis zu 356.000 Kilometer an die Erde heran. Beim diesjährigen Novembervollmond sind es knapp 360.800 Kilometer."

Größe, Helligkeit und Gezeiten

Wenn ein Vollmond nahe dem erdnächsten Bahnpunkt steht, bezeichnen ihn manche als "Supermond". Solche "Supervollmonde" wirken laut Voss etwa sieben Prozent größer und 15 Prozent heller als "normale" Vollmonde. Weil wir am Himmel aber nie zwei Monde gleichzeitig nebeneinander sehen, fällt der Unterschied im Alltag kaum auf. Verglichen mit einem erdfernen "Minimond" sind sie bis zu 14 Prozent größer und 30 Prozent heller. An den Küsten sorgt die Ausrichtung von Sonne, Erde und Mond in einer Linie außerdem für spürbar höhere Tidenhübe bei Ebbe und Flut.