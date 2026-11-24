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Das Ende einer Ära für Wolfgang Ambros: Heute Dienstag steigt in Ried im Innkreis das allerletzte Österreich-Konzert unter dem Motto "Pur!".

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Dienstag, der 24. November 2026. Ein Datum, das in die Austropop-Geschichte eingehen wird: im OÖV von Ried in Innkreis zündet Wolfgang Ambros sein allerletztes Österreich-Konzert unter dem Motto "Pur". Eine gediegene Akustik-Show rund um ewige Klassiker wie "Du bist wia de Wintasun", "Lokalverbot" oder "De Kinettn wo i schlof“. Oder wie es Ambros sagt: „Ein Abend mit großen Liedern, persönlichen Geschichten und jener besonderen Atmosphäre, die Ambros pur! seit vielen Jahren ausmacht,"

Bei "Pur" gibt's die Ambros-Klassiker im Unplugged-Sound und im Dreiklang mit Günter Dzikowski und Roland Vogl. © Thomas Zeidler

2006 hat Ambros seit legendäres Akustik-Programm erfunden und über die Jahre auch mit Schmankerl wie "Schafnerlos" oder "Espresso" verfeinert. Jetzt steigt in Oberösterreich das Grande Finale. "Die Entscheidung ist gefallen: 'Ambros pur!' verabschiedet sich bis auf Weiteres von der Bühne" kündigte der Austropopkaiser auf Facebook das "Pur"-Finale an. Im oe24-Interview wurde der "Professor" sogar noch lauter "2027 wird es keine "Pur" Konzerte geben, denn das ist mörderisch anstrengend".

Zum 75er zündet Ambros 2027 die Jubiläumstournee "Best of the Best!“ © Thomas Zeidler

Apropos laut: 2027 legt Ambros dann pünktlich zum 55-jährigen Bühnenjubiläum und dem auch schon 75. Geburtstag (19. März) mit der großen Werkschau "Best of the Best!“ nach. Unterstützt von der legendären Begleitband "Die No. 1 vom Wienerwald" rockt er damit am 7. Mai auch das Linzer Brucknerhaus. Dazu präsentiert oe24 das Wien-Doppelpack am 28. und 29. Mai im Konzerthaus.