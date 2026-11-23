Volkstheater
Schauspiel-Stars feiern bei "Nestroy"-Verleihung
Johanna Mahaffy, Sophia Löffler und Tim Werths haben am Sonntag im Wiener Volkstheater bei der 27., heuer sehr politisch grundierten Nestroy-Gala die Preise für das "Beste Schauspiel" erhalten. In der neu geschaffenen Kategorie, die die Sparten "Beste Schauspielerin" und "Bester Schauspieler" ablöst, konnten bis zu drei Preise verliehen werden. Als beste Regisseurin wurde Felicitas Brucker für "Caché" nach dem Film von Michael Haneke am Volkstheater ausgezeichnet.
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Sunnyi Melles nahm den Preis fürs Lebenswerk aus den Händen der ehemaligen Präsidentin der Salzburger Festspiele, Helga Rabl-Stadler, entgegen. Die Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) präsentierte den Autor:innenpreis für das beste Stück, der an Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek für "Unter Tieren" ging, das Nicolas Stemann bei den Salzburger Festspielen als Koproduktion mit dem Burgtheater zur Uraufführung gebracht hatte. Das Stück erhielt auch den erstmals vergebenen Ensemblepreis für die beste schauspielerische Gemeinschaftsleistung in einer Produktion.
Promi-Schaulaufen vor dem Volkstheater
Die glanzvolle Preisverleihung konnten sich natürlich zahlreiche heimische TV- und Bühnen-Stars nicht entgehen lassen. Am Red Carpet zeigten sich unter anderem Ex-Vize-Kanzler Werner Kogler, Maria Köstinger mit ihrem Jürgen Mauerer, Stefanie Reinsperger und Inge Maux, Verena Scheitz, Marianne nentwich, Maria Happel, Gerti Drassl, Ulrike Auerböck und Festspiel-Präsidentin Kristina Hammer sowie zahlreiche weitere prominente Gäste.
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