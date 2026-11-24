Polare Kaltluft trifft auf ein Mittelmeertief und sorgt in Österreich für den ersten markanten Wintereinbruch der Saison – selbst im Flachland wird es weiß.

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Nachdem ein Zwischenhoch bereits am Montag für Wetterberuhigung gesorgt hat, verläuft auch der Dienstag in weiten Teilen Österreichs noch freundlich und trocken. Laut Unwetterzentrale (uwz.at) strömt aus Nordosteuropa jedoch für die Jahreszeit ungewöhnlich kalte Polarluft ins Land. Während im Westen und entlang der Nordalpen anfangs noch Restwolken mit vereinzelten Schneeflocken hängen, zeigen sich am Nachmittag von Südwesten her Schleierwolken.

© APA/KEYSTONE/SAMUEL GOLAY

Bei lebhaftem Nordwestwind im Osten erreichen die Temperaturen am Dienstag minus zwei bis plus sechs Grad, wobei es inneralpin sowie im Oberen Mühl- und Waldviertel leicht frostig bleibt. Ab Mittwoch greift ein Tief über dem westlichen Mittelmeerraum zunehmend ein. Dichte Wolken dominieren, und vom Tiroler Alpenhauptkamm bis zu den Karnischen Alpen und Karawanken setzt leichter Schneefall ein. Während sich an der Alpennordseite und im Osten noch zeitweise die Sonne zeigt, breitet sich der Schneefall ab Mittwochabend aus und wird im Süden kräftiger. Bei lebhaftem Ost- bis Südostwind im Donauraum und leichtem Föhn im Westen liegen die Höchstwerte zwischen minus zwei und plus sieben Grad.

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Kräftiger Schneefall am Donnerstag

Am Donnerstag zieht das Tief über Norditalien Richtung Balkan und bringt feuchtere, mildere Luft aus Südeuropa direkt auf die vorhandene Kaltluft. Der Tag startet verbreitet winterlich mit teils kräftigem Schneefall. In den Niederungen von der Südoststeiermark bis ins Wiener Becken sowie in westlichen Tallagen mischt sich tagsüber vorübergehend Schneeregen dazu, vereinzelt droht durch gefrierenden Regen auch Glatteis.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Erst gegen Abend lässt der Niederschlag von Süden her nach, die Sonne bleibt jedoch meist verborgen. Im Donauraum und im Waldviertel weht lebhafter Nordostwind bei Höchstwerten von minus drei bis plus drei Grad. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend kommen im Süden und Osten verbreitet 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee zusammen, in höheren Lagen lokal sogar bis zu 30 Zentimeter. Weiter westlich sind meist 5 bis 15 Zentimeter zu erwarten. Selbst im östlichen Flachland sowie in den südlichen Beckenlagen rund um Wien, Graz und St. Pölten sind innerhalb von etwa zehn Stunden rund 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee möglich, auch wenn bei den exakten Mengen noch Unsicherheiten bestehen.

Schneebruch und früher Winterstart

Durch den auffrischenden Nordwind drohen in exponierten Lagen des Mühl-, Most- und Waldviertels sowie am Alpenostrand rund um Semmering und Wechsel Schneeverwehungen. Da der Schnee in tieferen Lagen teilweise feucht fällt und einzelne Bäume noch Laub tragen, besteht besonders in der Südosthälfte örtlich die Gefahr von Schneebruch. Klimatologisch betrachtet kommt der Winter heuer deutlich früher: In Wien bildet sich die erste Schneedecke ab einem Zentimeter im Schnitt erst am 8. Dezember.

Ein Wintereinbruch am Donnerstag, 26. November, läge damit zwölf Tage vor dem langjährigen Mittel der Jahre 1991 bis 2020. Auch wenn solche Neuschneemengen zuletzt selbst im Hochwinter selten geworden sind, bleiben historische Rekorde unerreicht – in Wien fielen etwa 1966 und 1971 im November jeweils 25 Zentimeter Neuschnee an einem einzigen Tag.

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Eisiger Frost zum Wochenende

Am Freitag überwiegen weiterhin die Wolken, vor allem im Bergland schneit es noch zeitweise. Nennenswerte Neuschneemengen kommen aber kaum noch zusammen, und die Sonne zeigt sich höchstens zwischendurch im Süden sowie im Flachland. Im Osten weht zunächst noch eisiger, lebhafter Nordwestwind, am Bodensee Nordostwind, bevor der Wind im Tagesverlauf nachlässt.

Die Temperaturen überschreiten minus drei bis plus drei Grad nicht. Zum Wochenende schwächt sich der Tiefdruckeinfluss nur langsam ab, und die kalte Nord- bis Nordostströmung bleibt erhalten. Zwar sind am Samstag und Sonntag nur noch vereinzelt unergiebige Schneeschauer möglich, doch die Chancen auf eine Milderung stehen schlecht: Bei aufklarendem Himmel und abflauendem Wind breitet sich in vielen Regionen Frost aus, und selbst abseits des Berglands sinken die Werte örtlich in Richtung minus zehn Grad.