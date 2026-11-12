steirischer herbst übernimmt Halle für Kunst

Künftig soll es ein Ganzjahresfestival mit Höhepunkt im Herbst werden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das steirische Festival für zeitgenössische Kunst, steirischer herbst, soll künftig die steirische Kulturszene stärker einbinden und zugleich international mehr Sichtbarkeit gewinnen. Dazu wird das Ausstellungshaus Halle für Kunst am Burgring übernommen und soll ganzjährig bespielt werden. Die Intendanz für die Zeit ab Jänner 2028 wird Mitte November ausgeschrieben, wie Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) bekannt gab.

Gesamtbudget ist offen

Kulturstadträtin Claudia Unger (ÖVP) zeigte sich per Aussendung überzeugt, "dass der herbst durch die Neuausrichtung einen zweiten Frühling erleben" werde. Die Halle für Kunst solle zu einem Labor, Präsentationsraum der lokalen Szene und zu einem Ort, an dem man Diskurse führen kann, die mehr als drei Wochen dauern" werden.

Über wie viel Budget die künftige Intendanz verfügen wird, ist noch offen. Das Gesamtbudget des steirischen herbst 2025 lag bei 4,5 Mio. Euro.