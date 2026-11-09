Steirer (78) in Kroatien spurlos verschwunden

Große Sorge um Anton Prutsch aus der Südoststeiermark: Der Pensionist fuhr mit seinem Wohnmobil zum Fischen nach Kroatien und kehrte nicht mehr zurück. Seit Ende Oktober fehlt von ihm jede Spur.

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Stmk. Ein Angelausflug wurde zum Albtraum: Der 78-jährige Anton Prutsch aus dem Bezirk Südoststeiermark wird in Kroatien vermisst. Der Pensionist war mit seinem Wohnmobil unterwegs, um am Dubrava-Stausee östlich von Varaždin fischen zu gehen. Doch anders als sonst kehrte er nicht nach Hause zurück. Seine Familie ist verzweifelt und bittet dringend um Hinweise.

Laut einem Facebook-Aufruf seiner Tochter wurde Prutsch zuletzt am 30. Oktober in Adrijanci gesehen. Am 31. Oktober soll er sich beim Panorama Hotel Campingplatz in Prelog aufgehalten haben. Normalerweise fuhr der Steirer mit seinem Wohnmobil von Fehring nach Slowenien. Diesmal blieb die Rückkehr jedoch aus. Auch seine Familie konnte ihn telefonisch nicht mehr erreichen.

Handy in Nordost-Kroatien geortet

Eine Handyortung ergab schließlich, dass sich das Mobiltelefon des 78-Jährigen im Nordosten Kroatiens eingeloggt hatte. Die steirische Polizei informierte daraufhin die kroatischen Behörden. Wo sich Anton Prutsch tatsächlich aufhält, ist bislang unklar.

Die Familie veröffentlichte auf Facebook einen dringenden Suchaufruf mit einem Foto des Vermissten. Besonders wichtig: Prutsch war mit einem Wohnmobil und einem blauen Fahrrad unterwegs.

5.000 Euro für entscheidenden Hinweis

Die Angehörigen setzen zudem eine Belohnung von 5.000 Euro für Hinweise aus, die zum Auffinden des 78-Jährigen führen. Jede noch so kleine Beobachtung könnte entscheidend sein.

Anton Prutsch wurde am 27. November 1948 geboren, ist etwa 1,75 Meter groß, wiegt rund 90 bis 95 Kilogramm und hat blau-grüne Augen. Die Familie appelliert an alle, die sich in der Region rund um Prelog, Adrijanci und den Dubrava-Stausee aufgehalten haben, aufmerksam zu sein und mögliche Beobachtungen zu melden.