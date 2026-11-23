Mikaela Shiffrin scherzt über Unterwäsche und eine besondere Lieferung. Am Wochenende kehrt sie auf die Piste ihres schweren Sturzes zurück.

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Vor ihrem Comeback beschäftigt der US-Superstar eine etwas andere Materialfrage: Wie bequem ist eigentlich ein Tanga? In einem Instagram-Reel begutachtet die Amerikanerin ein Paket voller Unterwäsche, hält verschiedene Modelle hoch und spricht über die unbequemen Seiten der knappen Slips. Am Samstag tauscht sie die Wäscheprobe gegen den Rennanzug: In Killington steht der Riesentorlauf an (1. DG 15.30 Uhr/ 2. DG 18.30 Uhr, ORF 1).

In dem Clip zieht Shiffrin einen hellblauen Tanga zwischen den Händen auseinander, präsentiert einen rosafarbenen Slip und liefert die passende Bildunterschrift gleich mit: "Nichts sagt so sehr 'Du bist mir wichtig' wie ein Paket voller Unterwäsche."

Der Jubiläumstraum endete im Fangnetz

Am Samstag wartet in Killington eine Rückkehr mit ernster Vorgeschichte. Auf dieser Piste erlitt Shiffrin vor zwei Jahren bei einem schweren Sturz eine tiefe Stichwunde im Bauchbereich.

Am 30. November 2024 führte Shiffrin nach dem ersten Riesentorlauf-Durchgang. Im Finale verlor sie kurz vor dem Ziel den Halt, überschlug sich und landete im Fangnetz. Sie erlitt eine tiefe Stichwunde im Bauchbereich und schwere Muskelverletzungen.

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Knapp zwei Wochen später musste sie operiert werden. In einer tiefer liegenden Wundhöhle hatte sich altes Blut gesammelt, das nicht ausreichend abfließen konnte. Der Bereich wurde gereinigt und vernäht. Es folgte eine aufwendige Rehabilitation.

Nun kehrt der Weltcup erstmals seit diesem Unfall nach Killington zurück. Im vergangenen Winter hatte der Veranstalter wegen des Neubaus seines Lifts pausiert. Für Shiffrin ist es die Rückkehr an den Unfallort.

Mit dem Rettungsschlitten ins Tal: Shiffrin erlitt bei ihrem Sturz in Killington 2024 eine schwere Stichverletzung im Bauchbereich. © GEPA pictures/ Greg M. Cooper

110 Siege, aber eine erstaunliche Durststrecke

Inzwischen hält die 31-Jährige bei 110 Weltcupsiegen. 73 davon holte sie im Slalom, 22 im Riesentorlauf. Doch ausgerechnet in jener Disziplin, mit der ihr Heimwochenende beginnt, wartet die Rekordsiegerin seit Dezember 2023 auf einen Erfolg.

Beim Saisonauftakt in Sölden war sie zumindest zur Halbzeit wieder ganz vorne. Nach der Führung im ersten Durchgang fiel Shiffrin allerdings auf Platz sieben zurück. Ihre US-Teamkollegin Paula Moltzan feierte den Sieg.

Beim Saisonauftakt in Sölden fiel Shiffrin nach der Halbzeitführung auf Platz sieben zurück. Danach legte sie fünf Wochen Rennpause ein. © APA/EXPA/ JOHANN GRODER

Danach verabschiedete sich Shiffrin für fünf Wochen aus dem Renngeschehen. Die Slaloms in Levi und Gurgl ließ sie bewusst aus. Die sechsfache Gesamtweltcupsiegerin will in diesem Winter weniger Slaloms bestreiten, dafür mehr Zeit für Riesentorlauf, Super-G und Erholung haben.

"Weniger Slaloms zu fahren, gibt mir Zeit zurück", erklärte sie die Pause.

Um 18.30 Uhr ist schon Schlafenszeit

Dass Rennpause keineswegs Urlaub bedeutet, zeigt ein weiterer Instagram-Beitrag aus ihrem Trainingslager in Copper Mountain. Shiffrins dokumentierter Tagesplan beginnt um 4.30 Uhr. Danach folgen Anfahrt, Aufwärmen, Schneetraining und Videoanalyse.

Am Nachmittag steht Krafttraining an, um 17.30 Uhr das Abendessen. Eine Stunde später geht es bereits ins Bett. Selbst die ausgelassenen Rennen bleiben Teil ihres Alltags: Beim Aufwärmen schaut sie den Kolleginnen in Levi zu.

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Am Sonntag startet sie in Killington erstmals in diesem Winter selbst im Slalom. Ihre jüngste Serie in dieser Disziplin: 14 Starts, 14 Podestplätze und zwölf Siege. Die letzten fünf Rennen gewann sie, Olympia eingeschlossen.

Sechs Siege vor ihrem Heimpublikum

Auch die Bilanz in Killington spricht für Shiffrin. Sechs der bisher acht Weltcup-Slaloms dort hat sie gewonnen. In Vermont besuchte sie die Burke Mountain Academy, entsprechend eng ist ihre Verbindung zur Region.

"Killington fühlt sich wie zu Hause an, und dieses Publikum ist ein wichtiger Grund dafür", sagt sie. Rund 20.000 Zuschauer werden am Wochenende erwartet.

Schon am Freitag tritt Shiffrin vor ihre Fans: Sie zeichnet ihren Podcast "What’s the Point" live mit Gästen aus dem US-Skiteam auf.

Für die Rennen mussten die Veranstalter zuletzt kräftig nachhelfen. Wegen des warmen Wetters liefen zeitweise 147 Schneekanonen gleichzeitig.