Die Weltklasse-Athletin Jeanine Irina Grasmeijer ist im Alter von nur 33 Jahren gestorben. Ihre Familie machte den Tod der früheren Weltrekordlerin auf Facebook öffentlich.

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Die Freitaucherin Jeanine Irina Grasmeijer ist, wie nun bekannt wurde, bereits am 16. November im Alter von 33 Jahren gestorben. Das teilte ihre Familie am Samstag auf Facebook mit, ohne eine Todesursache zu nennen.

In ihrem Statement schrieb die Familie: "Mit großer Trauer teilen wir mit, dass Jeanine Irina Grasmeijer am 16. November 2026 im Alter von 33 Jahren verstorben ist."

Weiter heißt es darin: "Sie war eine liebenswerte, spontane, unternehmungslustige und starke Frau. Keine Herausforderung war ihr zu groß, und wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, verfolgte sie es mit aller Kraft. Sie hat viele Menschen berührt, und die Erinnerung an sie wird uns für immer begleiten."

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Erster Weltrekord mit 20 Jahren

Auf den Sport war Grasmeijer während eines Urlaubs in Thailand gestoßen und stieg schon während ihres Studiums in die Weltspitze auf. Bereits 2013 gelang ihr im Alter von 20 Jahren der erste Weltrekord; 2016 schraubte sie ihre Bestmarke ohne Hilfsmittel von 90 auf 92 Meter nach oben und blieb dabei 3:46 Minuten unter Wasser. Zudem hält sie nationale Rekorde im Apnoetauchen – darunter 178 Meter mit Monoflosse im Jahr 2013 sowie 6:31 Minuten im Zeittauchen.

Über ihre Leistungen beim Tauchen sagte sie einst: "Es ist eine Frage der Übung. Jeder kann für ein paar Minuten ohne Sauerstoff auskommen. Das ist nicht gefährlich. Wenn ich unter Wasser bin, empfinde ich vor allem eine große Ruhe."

Leben und Trauerfeier

Geboren wurde Jeanine Irina Grasmeijer 1993 in Emmen (niederländische Provinz Drenthe). Später studierte sie Medizin in Maastricht, wo sie auch bis zuletzt lebte, und schaffte während ihres Studiums den Sprung an die Weltspitze. Die Trauerfeier findet in dieser Woche am 25. November statt.