Isack Hadjar bremste in Las Vegas die Konkurrenz ein, um beim Boxenstopp Zeit zu gewinnen. Der Funk verriet den Plan – die FIA griff durch.

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Dreimal dieselbe Ansage, dann wurde Isack Hadjar zur rollenden Bremse. "Five seconds, five seconds, five seconds", funkte Red Bull seinem Piloten beim Grand Prix von Las Vegas ins Cockpit. Der Franzose ließ eine Lücke zu Max Verstappen aufgehen – und war auf der Geraden zwischen den Kurven 13 und 14 zeitweise rund 100 km/h langsamer als sein Teamkollege.

Ein Defekt steckte in diesem Moment nicht dahinter. Red Bull wollte Zeit für zwei Reifenwechsel gewinnen. Die Rechnung ging allerdings nicht ohne die Rennkommissare auf: Hadjar kassierte nach dem Rennen zehn Sekunden Strafe.

Zwei Autos, eine Boxencrew

Auslöser war die Safety-Car-Phase nach dem Zusammenstoß zwischen Sergio Pérez und Rafael Câmara in Runde 19. Das Feld rückte zusammen, Red Bull wollte beide Fahrer direkt hintereinander zum Reifenwechsel holen.

Das Problem: Erst musste Verstappen abgefertigt werden. Wäre Hadjar unmittelbar dahinter angekommen, hätte er vor der Box warten müssen. Also schuf der Franzose den nötigen Abstand bereits auf der Strecke.

Für die Konkurrenz hinter ihm bedeutete das: ebenfalls vom Gas. Unter Safety-Car-Bedingungen durften die Verfolger nicht einfach vorbeiziehen. Hadjar verschaffte seiner Crew Luft – auf Kosten der Fahrer hinter ihm.

Der Funk machte die Absicht deutlich

Die Rennkommissare hörten Hadjar sowie Vertreter von Red Bull und Mercedes an. Dazu prüften sie unter anderem Telemetrie, Zeitnahme, Onboard-Bilder und den Boxenfunk.

Ihr Urteil: Hadjar hatte absichtlich und aus taktischen Gründen verzögert. Mit Sicherheit hatte die deutliche Temporeduzierung nach Einschätzung der Stewards nichts zu tun. Sie bestraften ihn wegen unnötig langsamen Fahrens.

Wie deutlich sich das Manöver auswirkte, zeigt eine weitere Zahl: Laut Motorsport.com war Hadjar auf dieser Runde 4,288 Sekunden langsamer als Verstappen. Platz zwei konnte er trotzdem nicht halten. Nach den Stopps lag George Russell zwischen den beiden Red Bulls.

Dann brach auch noch der Frontflügel

Auf Rang drei blieb Hadjar zunächst im Kampf um das Podest. Beim Neustart in Runde 26 setzte er Russell nach. Doch vor Kurve fünf brach plötzlich sein Frontflügel.

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"Ich habe tatsächlich nichts berührt, und das Auto ging einfach kaputt", schilderte Hadjar anschließend. Eine Bodenwelle erwähnte er als mögliche Erklärung, die genaue Ursache kannte er zu diesem Zeitpunkt aber nicht.

Der zusätzliche Boxenstopp für einen neuen Flügel warf ihn ans Ende des Feldes zurück. Während Verstappen den Grand Prix gewann, kämpfte sich Hadjar nur noch auf Platz 14 vor. Die nachträgliche Zeitstrafe machte daraus Rang 15.

Red-Bull-Chef entschuldigt sich

Teamchef Laurent Mekies nahm nach dem Defekt das Team in die Pflicht: "Er hätte an diesem Wochenende so viel mehr verdient, und wir schulden ihm eine Entschuldigung für das, was passiert ist."

Red Bull kündigte an, den Frontflügelbruch vor dem nächsten Rennen in Katar zu analysieren.