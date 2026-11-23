Der ÖSV hofft beim Speed-Auftakt in Copper Mountain auf die Wende. Doch die Vorbereitung sorgt für Ärger. Dominik Paris findet deutliche Worte.

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Der Italiener bringt den Frust auf den Punkt. "Bei den jetzigen Bedingungen kommt es ungefähr auf dasselbe hinaus, ob ich jetzt einen Kaffee trinke oder am Trainingsstart stehe", sagte Paris dem Schweizer "Blick". Wenige Tage vor dem ersten Rennen fehlt vor allem eines: brauchbare Vorbereitung.

Am Samstag (19.45 Uhr, ORF 1) beginnt in Copper Mountain mit dem Super-G die schnelle Weltcup-Saison. Tags darauf folgt der Riesentorlauf (18.00 Uhr / 2. DG 21.00 Uhr, ORF 1). Doch statt langer Abfahrten gab es für die Spezialisten zuletzt nur kurze Teilstücke.

Nach 30 Sekunden ist schon Schluss

"Ich bin seit einer Woche hier, in dieser Zeit hatte ich kein einziges brauchbares Speed-Training", klagte Paris. "Die Läufe beinhalten ein paar Gleitkurven und dauern knapp dreißig Fahrsekunden."

Zu warm, zu wenig Schnee: Die Bedingungen bremsten die Teams aus. Um die Weltcup-Bewerbe zu schützen, blieb die Rennpiste bis Sonntag für das Training gesperrt.

Mittlerweile zeigen die offiziellen Webcams eine präparierte Strecke und aufgebaute Tribünen. Daneben ist die Schneedecke deutlich dünner. Die FIS-Schneekontrolle hat Copper Mountain bereits bestanden. Die verlorenen Trainingstage bekommen die Fahrer damit allerdings nicht zurück.

Ausgerechnet im Speed-Zentrum fehlt Platz

Dabei wurde Copper Mountain genau für diese Vorbereitung ausgebaut. Seit 2011 gibt es dort ein eigenes Speed-Zentrum. Der Betreiber wirbt mit bis zu 3,2 Kilometern Strecke, rund 700 Metern Höhenunterschied und Tempo 130. Nun wird der untere Abschnitt für den Weltcup gebraucht.

Für Patrick Riml liegt darin das Problem: Die Rennen verdrängen das Training. Der heutige Red-Bull-Sportmanager kritisiert im "Blick", dass der reservierte Hang den Teams wichtige Möglichkeiten nehme. Der Österreicher hatte als Alpin-Direktor des US-Verbands am Aufbau des Zentrums mitgewirkt.

Die Schweizer zogen früh Konsequenzen. Marco Odermatt und seine Riesentorlauf-Kollegen blieben zunächst in St. Moritz und flogen erst am Donnerstag nach Nordamerika.

Die Webcam zeigt mittlerweile eine präparierte Piste in Copper Mountain. Abseits davon ist die Schneedecke noch lückenhaft. © Screenshot / Copper Mountain Resort

Jetzt sollen Österreichs Abfahrer liefern

Auch Vincent Kriechmayr holt sich in Copper Mountain den letzten Schliff. Der ÖSV-Routinier hat bereits zwei Trainingslager in Chile hinter sich. Jetzt soll sich die Vorbereitung auszahlen: Österreich wartet nach sechs Rennen bei Frauen und Männern noch auf den ersten Saisonsieg, braucht dringend einen sportlichen Neustart.

Auch beim Heimwochenende in Gurgl blieb das Stockerl außer Reichweite. Nach der Nullnummer der Slalomfrauen betrieb Michael Matt als Fünfter zumindest Schadensbegrenzung.

"Wir kriegen nichts gratis, müssen uns alles erkämpfen. Es ist natürlich für die Läufer nicht einfach", sagte Alpinchef Christian Mitter. Jetzt ruhen die Hoffnungen auf Vincent Kriechmayr, Raphael Haaser und Marco Schwarz.

"Im Männer-Super-G, unserer besten von acht Disziplinen bei Männern und Frauen, haben wir schon einige Anwärter dabei", betonte Mitter. "Da sind wir satt aufgestellt."

Beaver Creek zittert trotz neuer Schneekanonen

Die nächste Schneesorge wartet bereits in Beaver Creek. Dort sollen vom 3. bis 6. Dezember zwei Abfahrten, ein Super-G und ein Riesentorlauf stattfinden. Die verschobene FIS-Schneekontrolle war für Montag angesetzt.

Die Veranstalter haben gerade erst aufgerüstet. Im anfälligen unteren Streckendrittel wurden 16 neue Schneeerzeuger installiert. Sie starten automatisch, sobald die Bedingungen passen, und sollen damit auch kurze Kältefenster nutzen.

"Sie beschneien aus allen Rohren", sagt Mitter. "Ich hoffe schon, dass in Beaver Creek die klassische Abfahrt möglich ist." Bei einer Absage könnten zusätzliche Super-G- und Riesentorlauf-Rennen in Copper Mountain einspringen. Das würde dort erneut Trainingsflächen blockieren – diesmal auch für die Frauen.

Cornelia Hütter und Co. sollen am 11. Dezember in Beaver Creek in die Speed-Saison starten. Die Schneekontrolle für beide Abfahrten und den Super-G ist für den 28. November angesetzt.

Goggias Team rettet sich mit Österreich-Training

Für Sofia Goggia und ihre Teamkolleginnen zahlt sich jetzt die Vorbereitung in Österreich aus. Bevor es nach Colorado ging, hatten die Italienerinnen im Pitztal noch schnelle Trainingsläufe absolviert. Zum Glück, wie Frauenchef Gianluca Rulfi betonte. In Copper Mountain waren zwar Riesentorlauf-Durchgänge möglich – im Super-G war nach rund 30 Sekunden schon wieder Schluss.