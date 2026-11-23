Nie bei einer Junioren-WM, jetzt dreimal am Weltcup-Stockerl: Raffael Zimmermanns Weltcup-Märchen bringt 24.000 Euro und die Chance auf Gelb.

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Sein erster Sponsor war gefunden, der neue Helm noch nicht fertig. Raffael Zimmermann hatte vor seiner Reise nach Lillehammer jedenfalls andere Sorgen als die Frage, wohin mit dem Preisgeld. Drei Tage später standen für den 23-jährigen Tiroler drei Podestplätze und 24.000 Euro zu Buche.

Dabei hätte er beim Weltcup-Auftakt zunächst gar nicht dabei sein sollen. Erst die Verletzung von Jonas Schuster machte einen Platz im österreichischen Team frei. Zimmermann rückte nach – und ließ in Norwegen gleich reihenweise etablierte Springer hinter sich.

Für die Junioren-WM hat es nie gereicht

Der Weg dorthin war lang. Zimmermann stammt aus Mils bei Innsbruck und maturierte am Skigymnasium Stams. Eine Nominierung für die Junioren-WM blieb ihm verwehrt. Noch im Sommer 2025 war er im drittklassigen FIS-Cup unterwegs. Beim späteren Einstand im Continental Cup, der Stufe unter dem Weltcup, schaffte er gleich Platz zwei.

Vor seinem Debüt ganz oben blieb er trotzdem zurückhaltend. "Von mir wird keiner Wunderdinge erwarten", sagte Zimmermann dem "Kurier".

Von wegen seelenruhiger Neuling. Oben auf der Schanze musste Zimmermann seine Aufregung erst einmal in den Griff bekommen. "Ich war oben voll nervös, aber ich habe meine Atemtechniken gemacht und schaffe es immer irgendwie bei mir zu sein, wenn die Ampel grün leuchtet. Aber wenn's läuft, dann läuft's."

Auch bei der Vermarktung stand er gerade erst am Anfang. Mit WellCard hatte er seinen ersten Sponsor gefunden. Dessen Logo sollte in Lillehammer erstmals auf seinem Helm zu sehen sein. Nur musste der rechtzeitig fertig werden. "Der wird gerade fertig, dann schauen wir, dass wir ihn nach Lillehammer kriegen."

Zum Sieg fehlte ein Wimpernschlag

Schon der erste Wettkampftag brachte mehr als erwartet. Nach der Qualifikation nominierte ihn der ÖSV für das Mixed. Gemeinsam mit Lisa Fettner, Julia Mühlbacher und Jan Hörl holte Zimmermann Rang drei. Sein erster Weltcupstart endete auf dem Stockerl und brachte 3.500 Euro Preisgeld.

Am Samstag folgte der nächste dritte Platz, diesmal im Einzel hinter ÖSV-Sieger Stephan Embacher und dem Norweger Halvor Egner Granerud. Weitere 9.000 Euro kamen dazu.

Am Sonntag hätte er beinahe auch noch seinen ersten Weltcupsieg gefeiert. Zimmermann lag nach dem ersten Durchgang auf Platz fünf, flog im Finale auf 137 Meter und schob sich auf Rang zwei vor. Nur Lokalmatador Kristoffer Eriksen Sundal blieb vor ihm. Der Abstand: winzige 0,2 Punkte.

Auch im Preisgeldranking ganz vorn dabei

Dem verpassten Sieg trauerte Zimmermann kaum nach. „Es ist mir völlig wurscht, dass heute nur 0,2 Punkte auf den Sieg gefehlt haben. Natürlich habe ich mir im Nachhinein schon gedacht, dass das noch einmal das i-Tüpfelchen gewesen wäre."

Für Platz zwei gab es immerhin satte 11.500 Euro – macht zusammen 24.000 Euro für ein Wochenende, an dem Zimmermann eigentlich noch gar nicht zum österreichischen Aufgebot gehört hätte.

In der FIS-Preisgeldliste liegt der Neuling damit ebenfalls auf Rang drei. Sundal führt mit 29.500 Euro, Embacher folgt mit 24.175 Euro.

Daniel Tschofenig und Jan Hörl mit ÖSV-Senkrechtstarter Raffael Zimmermann: Der Nachrücker sprang in Lillehammer gleich dreimal aufs Stockerl. © EPA

Embacher rettet einen Vorsprung von 175 Euro

Gerade einmal 175 Euro trennen die beiden Tiroler in dieser Wertung. Den Unterschied macht Embachers Sieg in der Sonntagsqualifikation: Dafür erhielt er zusätzlich 3.175 Euro. Ohne diese Prämie hätte Zimmermann trotz Embachers Einzelsieg mehr Preisgeld gesammelt.

Doch nach dem finanziellen Volltreffer wartet schon die nächste sportliche Chance. Im Gesamtweltcup fehlen Zimmermann mit 140 Punkten nur fünf Zähler auf Embacher und Sundal, die gemeinsam führen.

Am Samstag und Sonntag, dem 28. und 29. November, wird in Ruka wieder gesprungen. Zimmermann könnte dort das Gelbe Trikot erobern – auf einer Großschanze, auf der er noch nie gesprungen ist.

"Jetzt freue ich mich auf Ruka, wo ich die Schanze noch gar nicht kenne. Wenn ich diese Lockerheit nach Finnland mitnehmen kann, dann kann es dort genauso gut weitergehen."