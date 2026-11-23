In Bodø wartet auf den LASK am Dienstag (18.45 Uhr/live auf Sky) nicht nur ein heißer Champions-League-Fight, sondern auch eine frostige Mission. Coach Didi Kühbauer ist bestens vorbereitet.

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80 Kilometer nördlich des Polarkreises werden am Dienstag (ab 18.45 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) Temperaturen rund um den Gefrierpunkt erwartet, dazu verabschiedet sich die Sonne bereits vor 14 Uhr. Während die Athletiker auf dem tückischen Kunstrasen um wichtige Punkte kämpfen, hat Dietmar Kühbauer zumindest für sich selbst schon einen Kälte-Plan parat: die lange Unterhose!

Vor dem Abflug in den hohen Norden nahm der 55-Jährige die eisigen Bedingungen mit Humor. Auf die Frage nach der passenden Kleidung kündigte der LASK-Trainer kurzerhand an, zur langen Unterhose zu greifen. Ganz ohne Vorbereitung geht es schließlich nicht, wenn man sich ausgerechnet in der norwegischen Kälte behaupten muss.

Sportlich wird es für die Linzer ohnehin heiß genug. Bodø/Glimt gilt als echte Heim-Macht, bezwang in diesem Jahr unter anderem Manchester City, Inter Mailand und Borussia Dortmund. Kühbauer braucht also eine Mannschaft, die auf Betriebstemperatur kommt – er selbst sorgt mit seiner Unterwäsche-Wahl zumindest dafür, dass ihm an der Seitenlinie nicht kalt wird. Gegen die Wikinger-Hölle ist eben jede Maßnahme recht.