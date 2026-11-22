Historischer Meilenstein in Portimão: Ducati-Superstar Marc Márquez fixiert mit Rang acht seinen achten MotoGP-WM-Titel, überholt Valentino Rossi und hält nun bei zehn Gesamtkronen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Motorrad-Superstar Marc Márquez hat am Sonntag beim Grand Prix von Portugal in Portimão seinen achten MotoGP-WM-Titel unter Dach und Fach gebracht. Der 33-jährige Spanier, der am Vortag im Sprint nach einem Sturz die vorzeitige Entscheidung noch vertagt hatte, belegte im "Sicherheitsmodus" den vollkommen ausreichenden achten Platz. Dem Ducati-Piloten hatte unabhängig vom Abschneiden der Konkurrenz ein Top-9-Rang gereicht, um den Triumph endgültig zu fixieren, während sich Marco Bezzecchi nach dem Sprint auch den Grand-Prix-Sieg vor seinen Aprilia-Markenkollegen Jorge Martín und Raúl Fernández sicherte.

Marc Márquez wählt kluge Renntaktik in Portimão

Márquez erwischte zwar einen starken Start, ließ sich im Rennverlauf aber bewusst bis auf den neunten Platz zurückreichen. Diese verhaltene Fahrweise war klare Renntaktik des Routiniers, der nach dem Ausrutscher vom Samstag einfach kein Risiko mehr eingehen wollte. Nach der Zieldurchfahrt brüllte ein völlig ausgelassener Márquez in Richtung der begeisterten Fans: "Dieser Sieg ist für euch." Bereits am Samstag war der Spanier im Sprintrennen auf sicherem Titelkurs gelegen, ehe er auf Platz drei liegend bei einsetzendem Regen nur rund sechs Kilometer vor dem Ziel weggerutscht war.

Ducati-Star überholt Valentino Rossi in der WM-Statistik

Sicherheitsmodus statt volles Risiko: Marc Márquez – hier im heutigen Match-Wochenende in Portimão auf seiner Ducati vor Red-Bull-KTM-Pilot Brad Binder – ließ sich im Rennen bewusst auf Platz acht zurückfallen und brachte damit seinen achten Königsklassen-Titel souverän ins Ziel. © APA/AFP/FILIPE AMORIM

Mit dem neuerlichen Triumph baut der Ausnahmekönner seine ohnehin beeindruckende Bilanz in den Geschichtsbüchern des Motorsports weiter aus. Márquez hatte bereits 2010 einen Titel in der 125-ccm-Klasse (heutige Moto3) sowie 2012 in der Moto2-Kategorie gewonnen, womit er nun bei insgesamt zehn Weltmeister-Titeln hält. In der Königsklasse zog der Spanier damit mit Rekordhalter Giacomo Agostini gleich, der klassenübergreifend insgesamt sogar 15 WM-Kronen eroberte, während Márquez mit Valentino Rossi (sieben Königsklassen-Titel) eine weitere Motorrad-Legende endgültig hinter sich ließ.