Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Stefan Raab, Elton
© Getty Images

Überraschung

Stefan Raab und Elton mit neuer Prime-Time-Show bei RTL

23.08.25, 17:06
Teilen

Stefan Raab und Elton treten nach vielen Jahren wieder gemeinsam auf – bei einer neuen RTL-Primetime-Quiz-Show im Spätherbst. 

Fast 24 Jahre ist es her, dass Elton in „TV total“ als „Show-Praktikant“ an der Seite von Stefan Raab bekannt wurde. Seitdem entwickelte er sich zur Kultfigur und war zeitweise einer der gefragtesten Moderatoren in Deutschland.

Neue Quiz-Show geplant

Nach Informationen der deutschen "Bild" soll das Duo noch in diesem Jahr mit einer neuen Primetime-Quiz-Show bei RTL an den Start gehen. Offiziell verkündet werden könnte das neue Projekt am Samstagabend in der RTL-Live-Show „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli – Die Show des Manitu“.

Konzept der Show

Raab und Elton sollen in dem Format jeweils gegen unterschiedliche Kandidaten antreten und ihr Wissen testen. RTL äußerte sich bislang nicht zu den Plänen.

Rückschlag im Mai 2025

Im Mai musste RTL die Raab-Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ aufgrund schwacher Quoten einstellen. Mit Elton an seiner Seite soll es nun besser laufen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden