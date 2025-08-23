Stefan Raab und Elton mit neuer Prime-Time-Show bei RTL

Stefan Raab und Elton treten nach vielen Jahren wieder gemeinsam auf – bei einer neuen RTL-Primetime-Quiz-Show im Spätherbst.

Fast 24 Jahre ist es her, dass Elton in „TV total“ als „Show-Praktikant“ an der Seite von Stefan Raab bekannt wurde. Seitdem entwickelte er sich zur Kultfigur und war zeitweise einer der gefragtesten Moderatoren in Deutschland.

Neue Quiz-Show geplant

Nach Informationen der deutschen "Bild" soll das Duo noch in diesem Jahr mit einer neuen Primetime-Quiz-Show bei RTL an den Start gehen. Offiziell verkündet werden könnte das neue Projekt am Samstagabend in der RTL-Live-Show „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli – Die Show des Manitu“.

Konzept der Show

Raab und Elton sollen in dem Format jeweils gegen unterschiedliche Kandidaten antreten und ihr Wissen testen. RTL äußerte sich bislang nicht zu den Plänen.

Rückschlag im Mai 2025

Im Mai musste RTL die Raab-Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ aufgrund schwacher Quoten einstellen. Mit Elton an seiner Seite soll es nun besser laufen.