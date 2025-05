"Das Supertalent": Aus für weitere RTL-Kultshow

Alles neu bei RTL? Wie nun bekannt wurde, werden gleich mindestens zwei Show-Kracher bald nicht mehr zu sehen sein.

Raab bleibt bei RTL

Zuerst wurde bekannt, dass Stefan Raabs "Du gewinnst hier nicht die Million“ aus dem Programm geschmissen wird, statt nur Sommerpause zu machen, wie das Medien-Portal „dwdl.de“ am Dienstag berichtete. Dennoch wolle RTL an Raab als Person festhalten - aber in anderer Form. Man evaluiere Möglichkeiten, erklärt RTL-CCO Inga Leschek gegenüber dwdl.de: "Der Austausch macht uns weiterhin viel Spaß, weil Stefan vor Energie und Ehrgeiz strotzt. Deshalb bin ich mir auch sicher, dass wir das gemeinsam hinbekommen werden."

Das sagt RTL dazu

Nun der nächste Knaller: Bohlens "Supertalent" wird auch eingestellt und das ganz überraschend. Im gleichen Interview erklärte Leschek die Gründe: "„Das Supertalent“ leidet darunter, dass man kurze Auftritte spektakulärer Talente aus aller Welt jederzeit überall auf TikTok und YouTube abrufen kann. Und zugegebenermaßen ist es uns nicht gelungen, darauf eine zukunftsfähige Antwort zu finden. Das hat das Publikum sehr klar entschieden. Deswegen werden wir das Format vorerst nicht fortführen."