"Das Kanu des Manitu“: Galapremiere in Wien – Nostalgie und Abschiedstränen

Wien wird Western-Hochburg: Bei der Galapremiere von „Das Kanu des Manitu“ bringen Bully Herbig und sein Team Nostalgie, Humor und Stars in die Hauptstadt.

Wien bekommt am Mittwoch hohen Besuch aus der Filmwelt: Das Team rund um Michael Bully Herbig präsentiert im Rahmen einer Galapremiere seine neue Western-Parodie „Das Kanu des Manitu“ im Cineplexx Millenium City. Der Streifen ist die Fortsetzung der Kultkomödie „Der Schuh des Manitu“ aus dem Jahr 2001, die damals Millionen zum Lachen brachte.

Erst am Dienstag feierte der Film in München Weltpremiere – vor rund 3.000 Gästen. Für einen der Stars war es ein besonders bewegender Abend: Sky du Mont, der erneut den Oberschurken Santa Maria spielt, hat angekündigt, dass dies sein letzter Filmdreh sein werde. Bei seiner Verabschiedung flossen sogar bei Regisseur Herbig ein paar Tränen.

Emotionaler Filmabschied von Sky du Mont

Nostalgie trifft neue Abenteuer

Herbig verspricht den Fans, dass vieles aus dem ersten Teil auch im Sequel wiederzufinden ist: „Wir haben krass den Nostalgiebutton gedrückt“, sagte er am roten Teppich. So reiten Abahachi (Herbig) und sein grantelnder Blutsbruder Ranger (Christian Tramitz) fast 25 Jahre später wieder durch die Prärie – ikonische Sprüche inklusive. Winnetouch betreibt mittlerweile eine Tanz- und Fechtschule, Dimitri (Rick Kavanian) hat sein Tavernen-Imperium ausgebaut, und Santa Maria feiert eine wundersame Auferstehung.





Dieses Mal müssen sich die Blutsbrüder mit einer Bande herumschlagen, die ein sagenumwobenes Kanu mit besonderen Kräften stehlen will. Dazu kommen Ärger mit dem Sheriff (Friedrich Mücke) und seinem sächselnden Deputy (erneut Kavanian).

Simone und Ottfried Fischer kamen zur Premiere

Tanz, Songs und Filmzitate

Das eineinhalbstündige Filmvergnügen ist gespickt mit Tanzeinlagen, Songs – unter anderem von Stefan Raab und Herbig – und zahlreichen Anspielungen auf Filmklassiker. Neben Karl-May-Zitaten gibt es auch Referenzen an Indiana Jones und Louis de Funès.

„Das Kanu des Manitu“ startet am Donnerstag in den Kinos. Neben Herbig, Tramitz, Kavanian und du Mont sind auch Jessica Schwarz, Jasmin Schwiers, Friedrich Mücke und Comedian Tutty Tran mit dabei. In Wien können die Fans den Film und seine Stars schon am Mittwochabend bei der großen Galapremiere feiern.