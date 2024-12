× „Das Kanu des Manitu“: 1. Blick auf neuen Bully-Film

Am 14. August 2025 kommt einer der heißersehntesten Filme aller Zeiten. Michael „Bully“ Herbig liefert mit „Das Kanu des Manitu“ die Fortsetzung zum Kino-Klassiker „Der Schuh des Manitu“.

2001 sorgten Michael „Bully“ Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian für den größten Kino-Hype im deutschsprachigen Raum: Über 12 Millionen Besucher für die Winnetou-Parodie „Der Schuh des Manitu“

Jetzt legt das Comedy-Trio aus der Kult-Sketchshow „Bullyparade“ nach: Am 14. August 2025 kommt die Fortsetzung „Das Kanu des Manitu“ mit der Abahachi, Ranger und Dimitri ihr heißersehntes Kino-Comeback feiern. Und das mit Neuzugängen wie Jasmin Schwiers („Schule“) oder Jessica Schwarz („Das perfekte Geheimnis“).

Rick Kavanian kehrt als Dimitri zurück, Jasmin Schwier spielt Mary.

Merlin Sandmeyer, Pit Bukowski, Tobias van Dieken, Daniel Zillmann, Jessica Schwarz, Akeem van Flodrop, Tutty Tran in "Kanu des Manitu"

Die Story, für die soeben die ersten Fotos ins Netz gestellt wurden, verspricht wieder jede Menge Klamauk: Apachen-Häuptling Abahachi und sein weißer Blutsbruder Ranger setzen sich im Wilden Westen für ein friedliches Miteinander ein. Doch das passt einer skrupellosen neuen Bande (womöglich der von Jessica Schwarz?) so gar nicht in den Kram. Die Tunichtgute wollen an das sagenumwobene Kanu des Manitu gelangen und stellen Abahachi und Ranger eine Falle. Gerade noch rechtzeitig eilen der treue Dimitri und seine neue Weggefährtin Mary (Schwiers) zur Rettung. Doch damit nehmen die Probleme erst ihren Anfang. Für die alte Truppe beginnt ein turbulentes Abenteuer, das sie noch enger zusammenschweißen wird...