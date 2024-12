× „Das Kanu des Manitu“: So witzig ist der 1. Trailer!

2001 lieferte uns Bully Herbig den Kultfilm "Der Schuh des Manitu". 2025 kommt die Fortsetzung „Das Kanu des Manitu“. Hier sehen Sie den ersten Trailer!

„Ich sehe eine Verbindung. Seit vielen Sommern. Eine Blutsbruderschaft … Doch ich sehe auch viele Gefahren. Es kommt etwas auf dich zu: das größte Abenteuer aller Zeiten“ – „Ich wollte eigentlich nur wissen, wie das Wetter morgen wird!“ Bully Herbig zeigt sich nach 23 Jahren Pause endlich wieder als Abahachi. Im 1. Trailer zu „Das Kanu des Manitu“, dem für 14. August erwarteten Nachfolger des Kino-Klassikers „Der Schuh des Manitu“, für das er auch Christian Tramitz und Rick Kavanian, also Ranger und Dimitri, wieder zurück auf die Kinoleinwand bringt. Dazu gibt es ein Comeback von Sky du Mont und als Neuzugänge u.a. auch Jasmin Schwiers („Schule“) Jessica Schwarz („Das perfekte Geheimnis“), Daniel Zillmann (Die Känguru-Chroniken“) oder Pit Bukowski („Das Boot“).

© Getty ×

© herbX Film/Luis Zeno Kuhn ×

Die 1. Fotos vom neuen "Manitu" Film.

© herbX Film/Luis Zeno Kuhn ×

Die Geschichte knüpft an den Humor des Originals an: Abahachi (Michael Bully Herbig), Häuptling der Apachen, und sein weißer Blutsbruder Ranger (Christian Tramitz) kämpfen erneut für Frieden und Gerechtigkeit. Doch eine gefährliche neue Bande setzt ihnen mächtig zu. Diese lockt die beiden Helden in eine Falle, um das legendäre „Kanu des Manitu“ in ihren Besitz zu bringen. Zum Glück eilt ihr alter Freund Dimitri (Kavanian) mit seiner neuen Mitstreiterin Mary (Jasmin Schwiers) noch gerade rechtzeitig zur Rettung. Doch damit nimmt der Schlamassel und das wahrscheinlich größte Abenteuer der chaotischen Truppe erst seinen Anfang...