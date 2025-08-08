"Das Kanu des Manitu": Kultkomödie startet am 14. August

Fast 25 Jahre nach Erscheinen von "Der Schuh des Manitu" findet die Westernparodie ihre Fortführung - Ab 14. August im Kino

Apachen-Häuptling Abahachi (Michael "Bully" Herbig) und Blutsbruder Ranger (Christian Tramitz) sehen sich mit einer neuen Bande konfrontiert, die die Gegend unsicher macht. Die Bande hat es auf das legendäre "Kanu des Manitu" abgesehen und will das Brüderpaar deshalb aus dem Weg räumen. Am Donnerstag kommt "Das Kanu des Manitu" als Fortsetzung der Kultkomödie "Der Schuh des Manitu" in die heimischen Kinos.

© herbX Film/Luis Zeno Kuhn

Als sich Abahachi und Ranger zuerst in einer Falle und dann alsbald am Galgen finden, hilft ihnen ihr treuer Freund Dimitri (Rick Kavanian) gemeinsam mit seiner Kollegin Mary (Jasmin Schwiers). Zu viert macht man sich nun daran, den Gangstern das Handwerk zu legen.

© Getty Images / oe24

Bully Herbig legte nach dem "Schuh des Manitu" noch "(T)raumschiff Surprise - Periode 1" nach, in dem die Fernsehabenteuer des "Raumschiffs Enterprise" verulkt wurden. Fast zeitgleich kam 2004 auch "Der Wixxer" ins Kino. Darin nahmen Oliver Kalkofe und Bastian Pastewka die Edgar-Wallace-Verfilmungen der 60er mit ihren Spukschlössern, knarzenden Treppen, Geheimorganisationen und fiesen Mördern auf die Schippe. Jetzt kehrt er am 14. August mit "Das Kanu des Manitu" zurück ins Kino.