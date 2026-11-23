Bei Marko Arnautović gibt es rechtzeitig vor dem Europacup-Kracher gute Nachrichten! Nachdem der ÖFB-Rekordspieler zuletzt krankheitsbedingt passen musste, ist der 37-Jährige wieder ins Mannschaftstraining von Roter Stern Belgrad eingestiegen.

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Damit könnte er bereits am Donnerstag (21 Uhr) beim Conference-League-Duell in Gent wieder eine Option sein. Ob Trainer Albert Riera den Wiener sogar von Beginn an bringt, ist allerdings noch offen. Für Arnautović steht dabei einiges auf dem Spiel: Angesichts der zuletzt aufgekommenen Abschiedsgerüchte könnte er die internationale Bühne nutzen, um noch einmal kräftig Eigenwerbung zu betreiben und sich ins Schaufenster zu spielen.

Fieber-Ausfall, klarer Sieg – & jetzt die Rückkehr

Wie das Portal "Sportklub" berichtete, hatte Arnautović seit Dienstag mit einer Erkrankung zu kämpfen. Vor dem Ligaspiel gegen FK Radnik Surdulica erklärte Riera: "Er hatte Fieber und ruht sich weiterhin zu Hause aus." Ohne den Österreicher lief es für Belgrad dennoch nach Wunsch: Osman Bukari (58.) und Mirko Ivanić (90.+3) sorgten für einen 2:0-Heimsieg. Ivanić hatte zuvor in der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Elfmeter vergeben. Roter Stern baute mit dem Erfolg seine Tabellenführung weiter aus. Arnautović steht in dieser Saison bei sieben Toren in 17 Pflichtspielen und trifft im Schnitt alle 105 Minuten.

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Sturm-Notstand: Arnautović muss jetzt liefern

Gegen Gent könnte der Wiener nun umso gefragter sein. Bamba Dieng fällt weiterhin aus, Aleksandar Katai ist nach seiner Roten Karte gesperrt. Auch bei den zuletzt angeschlagenen Mihailo Ristić und Derick Luckassen ist noch nicht endgültig klar, ob sie rechtzeitig einsatzbereit sind. Riera muss seine Offensive also sorgfältig zusammenstellen. Für Arnautović ist das die große Chance, sich nach seiner Zwangspause sofort wieder ins Rampenlicht zu spielen. Denn angesichts der Abschiedsgerüchte geht es für den ÖFB-Star um mehr als nur wichtige Europacup-Punkte: Er kann sich noch einmal ins Schaufenster spielen, mögliche Interessenten auf sich aufmerksam machen – und vor allem Trainer Riera beweisen, dass er weiterhin eine wichtige Rolle bei Roter Stern verdient.