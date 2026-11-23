Ein Instagram-Video von Paar-Beraterin Ruth Marquardt kritisiert Manuel Neuer scharf nach der Trennung von Anika – und sorgt für Reaktionen von Lina Kimmich und Ann-Kathrin Götze.

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Ein Instagram-Clip von Paar-Beraterin Ruth Marquardt (16.000 Insta-Follower) sorgt nach dem Liebes-Aus von Bayern-Torwart Manuel Neuer (40) und Anika (26) für Aufsehen. Marquardt kritisiert darin scharf, dass Neuer seine Frau und die beiden gemeinsamen Kinder – darunter ein Neugeborenes – kurz nach der Geburt im Stich gelassen habe.

"Frauen müssen dann immer schauen, wie sie klarkommen"

Marquardt sagt: "Die Frauen müssen dann immer schauen, wie sie klarkommen. Die Ehefrau ist dann auf jeden Fall komplett zerstört. Die ist emotional gerade durch. Die hat ein Kind geboren und hat noch ein kleines Kind. Die hat keine Ahnung, wie es weitergeht."

Außerdem prangert sie ausbleibende Verantwortung sowie Schuldzuweisungen an Mütter im Netz an.

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In Richtung Neuer: "Du könntest Verantwortung übernehmen"

Sie sagt weiter in Richtung Neuer: "Du könntest Verantwortung übernehmen. Du könntest meinetwegen sagen: Lass uns getrennt sein, aber wir sind als Eltern ein Team. Aber nein! Und er muss es noch nicht einmal erklären, weil es so viele Experten gibt im Netz. Sie muss die Scherben auffegen, die er hinterlässt."

Und: "Im Netz gibt es dann Kommentare – meistens von Männern – die sofort da sind und fragen, warum er denn gegangen ist und was sie denn gemacht hat. Es wird nicht gefragt, was für eine Bullenscheiße er gerade macht, indem er seine Frau mit zwei Kindern verlässt."

Neuer zog direkt nach Entbindung aus

Wie "Bild" nach der Veröffentlichung des Videos berichtete, soll der Weltmeister von 2014 seiner Anika nur wenige Tage nach der Entbindung mitgeteilt haben, dass er die Ehe nicht fortführen möchte, und aus dem gemeinsamen Haus am Tegernsee ausgezogen sei.

Während Anika mit den Kindern zurückblieb, verbrachte Neuer seine freie Zeit in Sizilien – gemeinsam mit einer unbekannten Frau, mit der er erst kürzlich wieder in Brasilien gesehen wurde. Vom FC Bayern hatte er zuvor die Erlaubnis bekommen, die Reha nach seinem Sehnenteilriss im rechten Fuß auch fernab von München voranzutreiben; gegenüber "Bild" heißt es, die unbekannte Frau arbeite als Neuers Physiotherapeutin.

Marquardts Video geht viral

Für Ruth Marquardt ist das Verhalten Neuers nicht nachvollziehbar. Das Video, das bereits mehr als 17.600 Likes verzeichnet, stößt auch im Umfeld der Bayern-Mannschaft und Ex-Kollegen auf sichtbare Resonanz. Unter denjenigen, die den Beitrag mit "Gefällt mir" markiert haben, findet sich Lina Kimmich (35), Ehefrau von Neuers Teamkollegen Joshua Kimmich (31).

Mario und Ann-Kathrin Götze © Harald Artner

Zudem reagierte Ann-Kathrin Götze (36), Ehefrau des früheren Weggefährten Mario Götze (34), unter dem Clip mit klatschenden Händen. Damit rücken Marquardts Aussagen und die Reaktionen der beiden Promi-Partnerinnen in den Fokus der Debatte rund um die Trennung.