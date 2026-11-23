Die aktuelle Formel-1-Saison ist noch nicht einmal zu Ende und schon sorgen neue Regel-Pläne der F1-Bosse und des Motorsport-Weltverbandes FIA für Aufregung, die vor allem Mercedes treffen könnte.

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Als im März die Formel-1-Weltmeisterschaft nach der wohl größten Reglementänderung aller Zeiten begann, war die Aufregung groß. Vor allem der Leistungsunterschied von Mercedes zum Rest des Fahrerfeldes war eklatant. Mittlerweile hat die Konkurrenz wieder zu den Silberpfeilen aufgeschlossen, doch mittlerweile wird bereits die nächste bahnbrechende Regelanpassung diskutiert, die vor allem Mercedes hart treffen könnte.

Bereits fest steht, dass ab 2030 die V8-Motoren zurückkehren werden. Doch das ist noch nicht alles. Die Verantwortlichen der Motorsport-Königsklasse arbeiten weiter daran, dass die Kosten der Teams reduziert werden. Demnach soll nun die Möglichkeit im Raum stehen, dass jedes Werksteam zukünftig seinen Motor nur noch an ein weiteres Team verkaufen kann.

Derzeit würde dieses Vorhaben allerdings nur Mercedes betreffen. Im Moment beliefert zwar Ferrari mit Haas und Cadillac zwei Teams, der US-Rennstall gab aber schon längst bekannt, dass man ab 2030 mit einem eigenen Motor an den Start gehen will.

Mercedes muss sich entscheiden

Besorgniserregender ist die Lage allerdings bei den Silberpfeilen. Mit dem Vorjahres-Weltmeister McLaren, Alpine, Williams hat man derzeit gleich drei Teams unter Vertrag, die allesamt kein Interesse haben, ihre eigene Power Unit herzustellen. Sollte der Plan Wirklichkeit werden, könnte der Plan von Toto Wolff tatsächlich aufgehen.

Muss McLaren bald auf Mercedes-Power verzichten? © Getty Images

Bereits zum Saisonstart meinte der österreichische Mercedes-Teamchef, dass er zukünftig nur noch ein Team mit Mercedes-Motoren beliefern will. Die logische Wahl wäre derzeit Williams, wo in der Vergangenheit immer wieder die Mercedes-Talente, wie George Russell, unter Vertrag standen, ehe sie zum Werksteam befördert wurden.

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Doch welche Möglichkeiten hätten etwa Alpine oder McLaren? Obwohl beide Konstrukteure erfolgreiche Rennwagen-Hersteller sind, wäre die Entwicklungszeit schon zu knapp. Demnach wären die derzeit einzigen Alternativen, dass man bei Audi, Cadillac oder Honda Unterstützung erhält, die derzeit nur ihre eigenen Werksteams beliefern.