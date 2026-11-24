Die beiden Russen wurden immer aggressiver.

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In der Nacht auf Dienstag musste die Polizei wegen eines randalierenden Paares zu einem Casino in Wien-Favoriten ausrücken. Die beiden wollten gerade mit ihrem Auto davonfahren, als die Beamten sie stoppen konnten. Der 42-jährige Lenker, ein Russe, weigerte sich jedoch seinen Führerschein zu zeigen oder einen Alkoholtest zu machen. Weil er immer aggressiver wurde und trotz mehrfacher Warnungen sich nicht beruhigte, klickten die Handschellen.

Begleiterin schlug Polizisten

Doch damit war die Situation noch nicht vorbei: Während der Festnahme ging die Begleiterin des Mannes (35) auf einen Polizisten los und versetzte ihm einen Faustschlag. Auch die Russin wurde daraufhin wegen tätlichen Angriffs festgenommen.

1,8 Promille festgestellt

Erst später konnte bei dem 42-Jährigen auf der Polizeiinspektion ein Alkoholvortest durchgeführt werden. Das Ergebnis fiel deutlich aus: 1,8 Promille! Der nächtliche Casino-Besuch endete für das Paar somit nicht nur mit einem Polizeieinsatz, sondern für beide auch in Gewahrsam.