Polizist attackiert
Eklat in Wiener Casino: Pärchen festgenommen
In der Nacht auf Dienstag musste die Polizei wegen eines randalierenden Paares zu einem Casino in Wien-Favoriten ausrücken. Die beiden wollten gerade mit ihrem Auto davonfahren, als die Beamten sie stoppen konnten. Der 42-jährige Lenker, ein Russe, weigerte sich jedoch seinen Führerschein zu zeigen oder einen Alkoholtest zu machen. Weil er immer aggressiver wurde und trotz mehrfacher Warnungen sich nicht beruhigte, klickten die Handschellen.
Auch interessant
Begleiterin schlug Polizisten
Doch damit war die Situation noch nicht vorbei: Während der Festnahme ging die Begleiterin des Mannes (35) auf einen Polizisten los und versetzte ihm einen Faustschlag. Auch die Russin wurde daraufhin wegen tätlichen Angriffs festgenommen.
1,8 Promille festgestellt
Erst später konnte bei dem 42-Jährigen auf der Polizeiinspektion ein Alkoholvortest durchgeführt werden. Das Ergebnis fiel deutlich aus: 1,8 Promille! Der nächtliche Casino-Besuch endete für das Paar somit nicht nur mit einem Polizeieinsatz, sondern für beide auch in Gewahrsam.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden