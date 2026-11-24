Straßenarbeiter entdeckten rund eine halbe Stunde später das Unfallwrack.

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Das Unglück ereignete sich am Montagabend auf der B175 bei Hausen im Bezirk Kufstein. Kurz vor 21 Uhr verlor der Österreicher in einer scharfen Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen. Statt der Straße zu folgen, fuhr das Auto geradeaus über den trockenen Asphalt hinaus und stürzte in ein Waldstück. Rund 50 Meter unterhalb der Fahrbahn kam das Wrack zum Stillstand. Der Lenker war allein unterwegs und nicht angeschnallt. Vermutlich wurde er beim Absturz durch die Windschutzscheibe geschleudert.

Straßenarbeiter entdeckten Wrack

Zunächst bemerkten Verkehrsteilnehmer größere Äste auf der Straße und verständigten die Straßenmeisterei Kufstein. Bei Aufräumarbeiten entdeckte ein Mitarbeiter rund eine halbe Stunde später das abgestürzte Fahrzeug und alarmierte die Einsatzkräfte. Der Fahrer lag leblos am Hang. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche konnte sein Leben nicht mehr gerettet werden.

Das Auto war rund 50 Meter in die Tiefe gestürzt. © ZOOM.TIROL

Die Feuerwehrleute vor Ort im Einsatz. © ZOOM.TIROL

Feuerwehr, Rettung, Bergrettung und ein Notarztteam standen im Einsatz. Auch First Responder und die Straßenmeisterei halfen mit. Am Fahrzeug dürfte Totalschaden entstanden sein. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen, ein Bericht wird an die zuständigen Stellen übermittelt.