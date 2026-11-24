Von 27. bis 29. November lockt der "Advent rund um die Kellergasse" zahlreiche Besucher:innen ins Weinviertel.

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Auf die Frage, wo denn nun der schönste Adventmarkt Österreichs ist, gibt es viele Antworten. Was wir uns alle wünschen: ein idyllischer Christkindlmarkt abseits der abgetretenen Pfade, in dem wir die Hektik der Vorweihnachtszeit vergessen können und uns ganz dem Zauber des Advents hingeben können.

Adventzauber im Weinviertel

Was fast zu schön klingt, um wahr zu sein, versteckt sich mitten in Niederösterreich. Dort findet jedes Jahr der "Advent rund um die Kellergasse" in Wolkersdorf im Weinviertel statt. Dieser entzückende Weihnachtsmarkt zählt ohne jeden Zweifel zu den allerschönsten in Österreich und verknüpft Handwerk und Kulinarik mit Nostalgie und Charme. Er bietet Entschleunigung und fühlt sich an wie ein Weihnachten wie damals, als wir noch an das Christkind geglaubt haben und die Feiertage wirklich besinnlich waren.

Auszeit vom Alltag

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Der "Advent rund um die Kellergasse" ist ein echter Geheimtipp für Christkindlmarkt-Fans und versetzt uns in eine andere Welt. Statt grellem Kitsch gibt es hier noch echtes Handwerk aus der Umgebung. In den vielen festlich dekorierten Weinkellern, die mitmachen, werden auch regionale Schmankerl und Genussprodukte zum gleich Essen oder als Geschenke angeboten. Dazu bringt weihnachtliche Musik die Besucher:innen in die richtige Stimmung.

Wo so viele Weinkeller sind, kannst du dich darauf verlassen, dass der Glühwein mit wirklich gutem Wein gemacht wird und der Punsch frisch ist. Das Schönste ist aber der einzigartige Charme der Kellergasse in Wolkersdorf: Zwischen den kleinen Häuschen mit ihren weißen Fassaden und dunklen Holztüren und den historischen Presshäusern ticken die Uhren anders und alles fühlt sich ein wenig ruhiger und entschleunigt an.

Kleines Zeitfenster

Wer den "Advent rund um die Kellergasse" im Weinviertel genießen möchte, sollte sich dieses Datum ganz schnell in den Kalender eintragen: Der Weihnachtsmarkt in Wolkersdorf findet nur an drei Tagen statt, von 27. bis 29. November 2026. Am Freitag ist er von 16 Uhr bis 20 Uhr geöffnet, am Samstag und am Sonntag von 14.30 Uhr bis 20 Uhr.