Ab dem 1. Jänner 2027 greift in Österreich eine deutliche Steuererhöhung auf Alkohol. Während Wein- und Bierfans aufatmen können, gilt das für Käufer von Spirituosen nicht.

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Mit Beginn des Jahres 2027 steigt die Alkoholsteuer um 30 Prozent. Der Staat hebt den Regelsatz von bisher 1.200 Euro auf 1.560 Euro je 100 Liter reinen Alkohols an.

Gin, Whisky und Wodka im Fokus

Die Steuererhöhung trifft aber nicht alle alkoholischen Getränke. Stillwein und Sekt bleiben in Österreich weiterhin frei von einer eigenen Verbrauchsteuer. Auch Bier unterliegt einer eigenen Steuer und ist von diesem Anstieg nicht betroffen.

Die Erhöhung zielt direkt auf Hochprozentiges wie Wodka, Gin, Rum, Whisky, Liköre sowie Obstbrände ab. Da die Alkoholsteuer wie oben beschrieben nach dem reinen Alkoholgehalt und nicht prozentual vom Verkaufspreis berechnet wird, steigen die Ladenpreise nicht um ein Drittel, sondern um fixe Euro-Beträge.

Inklusive 20 Prozent Umsatzsteuer ergeben sich im Handel folgende Mehrkosten für eine klassische 0,7-Liter-Flasche:

Gin, Rum oder Wodka (37,5 % vol.): rund + 1,13 Euro

Whisky oder Wodka (40,0 % vol.): rund + 1,21 Euro

Branchenexperten gehen jedoch davon aus, dass die Preise im Regal noch etwas stärker anziehen könnten: Bei der Belastung handelt es sich um eine Steuer, um wie viel mehr der Preis angehoben wird hängt letztendlich von Herstellern und Verkäufern ab.

Auch kleine Abfindungs- und Verschlussbrennereien sind von der Anpassung betroffen; hier steigen die ermäßigten Sätze anteilig mit.

Für Händler gilt: Ware, die noch vor dem Stichtag am 1. Jänner 2027 aus einem Steuerlager entnommen wird, darf noch zum alten Steuersatz abverkauft werden.