Versteckt sich Assad in diesem Luxus-Hochhaus?

Nach seinem Sturz sind neue Informationen über die Zukunft von Baschar al-Assad und seiner Familie bekannt geworden.

Baschar al-Assad ist mit seiner Familie nach Moskau geflohen. Wladimir Putin habe ihnen Asyl gewährt, teilte der Kreml mit. In Moskau müssen er und seine Familie auf keinen Luxus verzichten.

Jahrelange Vorbereitung

Die Großfamilie Assad hat in den letzten Jahren mindestens 20 Wohnungen in Moskau im Gesamtwert von über 35 Millionen Euro gekauft. Laut Financial Times haben die Assads mindestens 18 Luxuswohnungen in der "Stadt der Hauptstädte", dem Hochhausviertel Moskaus, gekauft. Das US-Außenministerium schätzt das Vermögen der Familie auf rund 2 Milliarden US-Dollar. Das Vermögen verteilt sich auf verschiedene Konten, Briefkastenfirmen, Offshore-Steueroasen und Immobilienportfolios.

Asma al-Assad, die Ehefrau von Baschar al-Assad, ist an diesen Luxus gewöhnt. Sie ist dafür bekannt, während der Herrschaft ihres Mannes mehrere hunderttausend Dollar für Möbel- und Kleidungsstücke ausgegeben zu haben.

Putin persönlich gewährt Zuflucht

Nun hat der Kreml bestätigt, dass der Familie Asyl gewährt wurde und dass dies direkt von Wladimir Putin kam. Der Pressesprecher des Präsidenten, Dmitri Peskow, sagte vor Journalisten: "Wir haben nichts über den Aufenthaltsort von Assad zu sagen."

Wenige Tage zuvor waren seine an einer aggressiven Form von Leukämie erkrankte Frau, seine Tochter und seine beiden Söhne nach Moskau geflohen. Insgesamt fühlt sich die Familie Assad in Moskau wohl.